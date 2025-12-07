'साहब, मैंने अपनी मां की हत्या कर दी', गाजियाबाद में मां का गला काटकर थाने पहुंचा बेटा

गाजियाबाद के मोदीनगर में शनिवार (6 दिसंबर) दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां का दरांत से मारकर कत्ल कर दिया. हत्या के दो घंटे बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पेंशन और मकान को लेकर मां-बेटे में चल रहा था विवाद

यह घटना मोदीनगर थाना क्षेत्र के फफराना रोड स्थित जनता कॉलोनी की है. यहां रहने वाले वेद प्रकाश आबकारी विभाग में दरोगा रहे थे, जिनकी रिटायरमेंट के बाद कुछ समय पहले मौत हो चुकी है. वेद प्रकाश की 5 बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, और एक बेटा राहुल शर्मा है.

राहुल अपनी मां मधु, पत्नी परनिता और 8 साल के बेटे के साथ रहता था. पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल का अपनी मां से लंबे समय से विवाद चल रहा था. मां अपनी पेंशन का पैसा बेटियों को देती थीं, जिससे राहुल नाराज रहता था. उसे शक था कि कहीं मां मकान भी बेटियों के नाम न कर दें. यह विवाद कई दिनों से तनाव का कारण बना हुआ था.

परिवारवालों के मुताबिक, 8 दिन पहले भी इसी बात को लेकर घर में बड़ा झगड़ा हुआ था. उसी दिन से दोनों के बीच बातचीत बेहद कम हो गई थी और तनाव लगातार बढ़ रहा था.

पत्नी को मायके भेजकर दिया वारदात को अंजाम

पुलिस पूछताछ में राहुल ने बताया कि उसने शुक्रवार (5 दिसंबर) को ही अपनी पत्नी को मायके भेज दिया था. शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे उसने घर में मौजूद दरांत से अपनी मां पर हमला कर दिया. उसने बताया कि उसने मां का गला काट दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद राहुल करीब दो घंटे तक मां के शव के पास ही बैठा रहा. फिर दरवाजा खोलकर शांत भाव से थाने पहुंचा और पुलिस से बोला, “साहब, मैंने अपनी मां की हत्या कर दी है. घर में लाश पड़ी है.” पुलिस उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और तुरंत मौके पर टीम भेजी.

मृतका के दामाद कपिल ने कहा कि मां पेंशन अपनी बेटियों को दे देती थीं, इसी वजह से राहुल अक्सर उनसे झगड़ता था. कई बार परिवारवालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी. कुछ दिनों से घर का माहौल तनावपूर्ण था.

पुलिस कर रही है हत्या के कारणों की गहराई से जांच

मौके पर पहुंची पुलिस को घर से खून से सना दरांत मिला, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया था. पुलिस ने आरोपी राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मोदीनगर थाना पुलिस के अनुसार, हत्या धारदार हथियार से की गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. आरोपी बेटे से पूछताछ चल रही है. आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.