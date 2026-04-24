'आरोपों में दम है तो छोड़ देंगे राजनीति', 3 लोगों के डूबने के मामले में बोले MLA नंदकिशोर गुर्जर

गाजियाबाद के अल्वी नगर इलाके में स्थित तालाब में डूबने से तीन लोगों की मौत पर जुबानी टकराव खुलकर सामने आ रहा है. इस मामले पर लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा आमने-सामने हैं. नगर पालिका अध्यक्ष के आरोपों पर विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राजनीति छोड़ने की बात कही है.

दरअसल, अल्वी नगर का रहने वाला 7 साल का आतिफ दोस्तों के साथ खेलते खेलते रविवार को लापता हो गया था. परिजनों ने जब पूछताछ की तो आतिफ के दोस्तो से पता चला कि उसकी चप्पल तालाब के पास मिली है. करीब 24 घंटे बाद सोमवार को आतिफ का शव तालाब से बरामद हुआ था.

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इससे पूर्व सरताज, जो एक गोताखोर था, शादान की तलाश में सरताज तालाब तैराकी कर रहा था. शादान 14 तारीख से लापता था. शादान का शव तो तालाब से निकल आया लेकिन सरताज का अभी तक कोई पता नहीं है. इस खूनी तालाब ने हाल फिलहाल में तीन मौत दी हैं.

नगर पालिका अध्यक्ष ने विधायक को ठहराया मौत का जिम्मेदार

स्थानीय निवासियों की माने तो साल भर में यह आंकड़ा एक दर्जन से ऊपर हो जाता है, तालाब अल्वी नगर के बीच में है. इसके तीनों तरफ जनता रहती है. करीब 30000 की आबादी है और नगर पालिका के तीन पार्षद यहां से चुने जाते हैं. वहीं इस मामले पर नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा राष्ट्रीय लोकदल से हैं, वे कहती हैं कि हम इस तालाब की तारबंदी कर देते लेकिन विधायक ने नहीं होने दी. इन मौतों का जिम्मेदार विधायक है.

विधायक बोले- आरोपों में दम है तो छोड़ देंगे राजनीति

वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के लोनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी उखड़ गए. उन्होंने कहा कि अगर आरोपो में दम है तो राजनीति छोड़ देंगे. वह मुकदमा कराएंगे और ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए. फिलहाल, मौत का पर्याय बना तलाब लोगों की जान लेने पर अमादा है, लेकिन जनता की सुरक्षा को दरकिनार कर मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है.

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