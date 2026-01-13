उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र की हाई राइज सोसायटी सनराइज ग्रीन में 28 साल के युवक यज्ञ पांडे ने 11वीं मंजिल पर बने अपने फ्लैट की बालकनी से कूदकर जान दे दी. पुलिस जांच में सामने आया है कि यज्ञ ने पहले अपने हाथ की नस काटी और फिर 11वीं फ्लोर से छलांग लगा दी. आनन फानन में उसे परिजन अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टर्स ने यज्ञ को मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि यज्ञ लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार था. उसका एक बड़े अस्पताल में इलाज भी चल रहा था. यज्ञ की दवाइयां चलती थीं. हालांकि, परिवार वालों को लग रहा था कि वह ठीक हो रहा है. किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा ऐसा कदम उठा लेगा. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

क्या है पूरा मामला ?

गाजियाबाद में एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस को 12 जनवरी 2026 रात 2:00 बजे सूचना मिली की एक युवक ने 11वीं मंजिल से छलांग लगा दी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला की थाना इंदिरापुरम क्षेत्र की हाई राइज सोसाइटी सनराइज ग्रीन का यह मामला है. यहां ए टावर के फ्लैट नंबर 1104 में रहने वाले सुभाष चंद्र पांडे के 28 साल के पुत्र यज्ञ पांडे ने छलांग लगाई है.

युवक काफी समय से डिप्रेशन में था

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि यज्ञ ने पहले अपने हाथ की नस काटी उसके बाद कूदा. परिवार से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला है कि यज्ञ डिप्रेशन का मरीज था और उसका इलाज फोर्टिस अस्पताल नोएडा में चल रहा था. गिरने के बाद यज्ञ को संजय नगर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां डॉक्टरों ने उस को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

इस मामले में सोसाइटी के प्रेसिडेंट अमित चौधरी ने बताया कि यज्ञ एक आईटी कंपनी में काम करता था. पड़ोसियों और बिल्डिंग वालों से उसका व्यवहार बहुत अच्छा था. वह सबसे घुल मिलकर बात करता था, हंसता और मजाक भी करता था. किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वह ऐसा कदम भी उठा सकता है.