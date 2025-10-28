गाजियाबाद: 'गाय काटकर खाऊंगी' कहने वाली नाबालिग लड़की की पिटाई, पुलिस बनी रही मूकदर्शक

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी और हिन्दुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में विशेष समुदाय की लड़की के साथ मारपीट की गई. लड़की ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद हिन्दू रक्षा दल के लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के सामने ही पीट दिया.

ये घटना गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के तुलसी निकेतन इलाके की है. यहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़की ने दिल्ली में सोशल मीडिया पर देश के गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. इतना ही नहीं उसने कहा था कि वह गाय काटकर खाएगी.

हिन्दू संगठनों के लोगों ने की पिटाई

लड़की के इस बयान को लेकर बवाल बढ़ा गया. लड़की के बयान से भड़के हिंदू रक्षा दल के लोग लड़की के घर पर पहुंचे थे और उन्होंने लड़की को पकड़ लिया और उसके मारपीट की. हंगामा देख कर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई लेकिन पूरे विवाद में मूकदर्शक बनकर खड़ी रही. लोगों ने पुलिस के सामने ही लड़की को पीट दिया.

बवाल बढ़ने पर पुलिस ने लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि लड़की के नाबालिग होने की वजह से उसे अभी सिर्फ चेतावनी दी गई है और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने का नोटिस दिया गया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है. लड़की के साथ मारपीट करने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी.

हिन्दू रक्षा दल के अध्यक्ष ने दी नसीहत

इस पूरे विवाद पर हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा कि इस तरह का व्यवहार और इस तरह बोलने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा. उनकी टीम ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी. पुलिस पिटाई करने वाले आरोपियों की पहचान कर रही है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी