गाजियाबाद के हाजी खलील ने 70 साल की उम्र में किया चौथा निकाह? अब सामने आई हकीकत

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक खबर जमकर सुर्खियों में है. दरअसल शहर के हाजी खलील नामक बुजुर्ग के 70 साल की उम्र में 20 साल की लड़की से चौथा निकाह करने की खबर चर्चा में है. खलील की पूर्व पत्नी ने इस बात के आरोप लगाए हैं. खुद को तलाकशुदा पत्नी बता रही एक महिला ने अपने पूर्व पति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 70 साल में 20 साल की युवती से शादी की है.

हालांकि पूर्व पति ने उस युवती का नाम का निकाहनामा दिखाकर बताया है कि यह शादी 2019 में हुई थी. नाजरीन के मुताबिक हाजी खलील ने चार शादी की हैं. उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी. पूर्व पत्नी ने कहा कि उसके बाद मुझसे दूसरी शादी की. फिर जब मुझे तलाक दिया तो तीसरी शादी कर ली और अब चौथी शादी की है. जिससे शादी की है वह मेरे बच्चों से भी छोटी है. 20 साल की लड़की को फंसा कर शादी कर ली.

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पूर्व पत्नी ने लगाया ये आरोप

पूर्व पत्नी ने आरोप लगाया कि इन्होंने पहले उस लड़की से दोस्ती की और उसके बाद फंसा के शादी कर ली. मुझे तलाक के बाद मेहर में दुकान दी थी, लेकिन उसके बाद दुकान को दोबारा से छीन रहे हैं. नाजरीन ने जो पुलिस को एप्लीकेशन दी है उसमें भी यही आरोप लगाया है. नाजरीन ने अपने निकाह के और दुकान के बैनामे में के कागज भी दिखाए हैं.

मामले पर हाजी खलील ने क्या कहा?

वहीं हाजी खलील ने उस महिला का निकाहनामा दिखाया है जिससे 20 साल की उम्र में शादी का आरोप लगाया जा रहा है. निकाहनामे में उनका निकाह 2019 में हुआ है. हाजी खलील स्पष्ट मना कर रहे हैं कि उनका नाजरीन से कभी निकाह नहीं हुआ. वह उनके बड़े भाई की बेगम हैं.

हाजी खलील के मुताबिक प्रॉपर्टी के विवाद में नाजरीन इस तरह के आरोप लगा रही है. हाजी खलील के दिए गए निकाहनामा के मुताबिक जिस महिला की उम्र 20 साल बताई जा रही है और उससे अभी शादी की बात की जा रही है उसी से उसका निकाह 2019 में हुआ था.

सपा से रिश्तों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान जारी करके कहा गया है की हाजी खलील का पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है फिलहाल गेंद पुलिस के पहले में है पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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