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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad News: जिम ट्रेनर ने बेहतर बॉडी के नाम पर लगाए स्टेरॉयड इंजेक्शन, युवक का शरीर हुआ खराब, कराई FIR दर्ज

Ghaziabad News: जिम ट्रेनर ने बेहतर बॉडी के नाम पर लगाए स्टेरॉयड इंजेक्शन, युवक का शरीर हुआ खराब, कराई FIR दर्ज

Ghaziabad News In Hindi: इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में जिम ट्रेनर ने बॉडी बनाने के नाम पर पीड़ित को दवाइयां और स्टेरॉयड दिए, जिसके बाद से कूल्हे का हिस्सा खराब हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

By : विपिन तोमर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 13 May 2026 01:25 PM (IST)
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गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने जिम ट्रेनर पर बॉडी बनाने के नाम पर खतरनाक दवाइयां और स्टेरॉयड इंजेक्शन देकर उसका शरीर खराब करने का आरोप लगाया है. पीड़ित का दावा है कि फिटनेस और बेहतर बॉडी बनाने के लालच में उसे ऐसे इंजेक्शन और दवाइयां दी गईं, जिनके कारण उसके शरीर, खासकर कूल्हे के हिस्से में गंभीर नुकसान हो गया. मामले को लेकर पीड़ित ने थाना इंदिरापुरम में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बेहतर बॉडी का भरोसा दिलाकर दिए स्टेरॉयड और दवाइयां

पीड़ित कमल कांत त्यागी उर्फ विक्की त्यागी के अनुसार, वह इंदिरापुरम स्थित एएसआर फिटनेस जिम में योग और व्यायाम करने जाता था. इसी दौरान जिम संचालक गुलजार खान ने उसे कम समय में बेहतर बॉडी और फिटनेस देने का भरोसा दिलाया. आरोप है कि गुलजार खान ने उसे गलत तरीके से स्टेरॉयड इंजेक्शन और अन्य दवाइयां लगवाईं. पीड़ित का कहना है कि इन दवाइयों और इंजेक्शनों के बदले उससे करीब 80 हजार रुपये भी वसूले गए. इसमें कुछ रकम ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ली गई, जबकि बाकी पैसे नकद दिए गए.

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कूल्हे का हिस्सा खराब, डॉ ने इंजेक्शनों को बताया खतरनाक

पीड़ित के मुताबिक इंजेक्शन लगने के बाद उसके शरीर पर गंभीर साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे और कूल्हे का हिस्सा खराब हो गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने भी कथित तौर पर इन इंजेक्शनों को बेहद खतरनाक बताया है. मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इंदिरापुरम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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Published at : 13 May 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS CRIME NEWS
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