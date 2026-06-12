उत्तर प्रदेश के शामली में हुई जिम जिहाद की घटना और धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद गाजियाबाद प्रशासन की ओर से कड़ा कदम उठाया गया है. प्रशासन ने जिम ट्रेनरों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं जिसमे साफ कहा गया है कि किसी भी जिम में बिना वैरिफिकेशन के ट्रेनरों को नहीं रखा जाए. इसके साथ ही उन्हें जिम में आई कार्ड भी पहनने होंगे.

गाजियाबाद प्रशासन द्वारा जल्द ही सभी जिम के मालिकों को नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें उनसे कहा जाएगा कि जब तक जिम ट्रेनों का वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक वह उनको ना रखें. इसके साथ-साथ जिम के अंदर आई कार्ड पहनाना भी अनिवार्य होगा, ताकि जिम ट्रेनर की पूरी पहचान होगी.

जिम जिहाद पर गाजियाबाद प्रशासन सख्त

बीते कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पता चला है कि जिम ट्रेनर अपनी पहचान छुपा कर काम करते हैं. ये लोग अपने फर्जी नाम रखकर जिमों में काम करते हैं और यहां आने वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर धर्मातरण की साजिश करते हैं. इसके साथ ही ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें धर्म कुछ और बताए गए जिससे लोगों को ठगने का काम किया गया है.

गाजियाबाद प्रशासन के मुताबिक जिम में आने वालो के साथ में क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है. इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है सबको प्रशासन की तरफ से जिम के मालिकों को ऑर्डर इश्यू होगा.

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नौकरी से पहले होगा पुलिस वैरिफिकेशन

इस आदेश में सभी जिम ट्रेनरों का ठीक उसी तरह से पुलिस वेरीफिकेशन किया जाएगा जैसे किराएदारों का होता है. उसी के बाद उन्हें जिम में ट्रेनर की नौकरी के लिए रखा जा सकेगा. जिम के अंदर जिम ट्रेनरों का आई कार्ड पहनना जरूरी होगा, जिसमें उनका सही नाम लिखा होगा उसमें पूरी पहचान होगी. उनके आपराधिक इतिहास का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा.

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