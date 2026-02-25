Ghaziabad News: यूपी में होली और रमजान से पहले मिलावटखोरों पर सरकार खस्त, नकली पनीर-खोया पकड़ने को 5 टीम तैनात
Ghaziabad News In Hindi: खाद्य विभाग ने पूरे जिले में 5 टीम में उतार रखी हैं जो नकली या मिलावटी तेल पनीर और खोया पकड़ रही है. यह सारा माल अलीगढ़, बागपत, अमरोहा के रास्ते दिल्ली-एनसीआर में आ रहा है
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होली और रमजान को लेकर खाद्य विभाग भी एक्शन मोड में है. खाद्य विभाग ने पूरे जिले में 5 टीम में उतार रखी हैं जो नकली या मिलावटी तेल पनीर और खोया पकड़ रही है. यह सारा माल अलीगढ़, बागपत, अमरोहा के रास्ते दिल्ली-एनसीआर में आ रहा है. अब तक लाखों रुपए का माल विभाग नष्ट कर चुका है. इसके अलावा 30 से 35 सैंपल भरे गए है. साथ ही विभाग का दावा है कि यह कार्रवाई आगे तक चलेगी.
खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है. बड़ी बात यह है कि सख्ती के बावजूद भारी मात्रा में यह बाजारों में खप भी रहा था. विभाग ने लोगों से ऐसे खाद्य पदार्थों से सावधान रहने की अपील भी की है.
पूरे जिले में पांच टीमें कर रहीं छापेमारी
गाजियाबाद में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने बताया कि होली और रमजान को लेकर खाद्य विभाग ने 05 टीम फील्ड में है. ये सभी टीम दिन रात छापेमारी कर रही है. इसी महीने की 22 तारीख से अब तक 25 क्विंटल पनीर जिसकी अनुमति लागत साढ़े 7 लाख रुपए का 5 गाड़ियों से जब्त करके नष्ट करवा चुके है. जो पनीर नष्ट कराया गया है उसके नमूने भी लिए गए है. इसके साथ साथ ही आज सुबह लोनी क्षेत्र से मावा भी जब्त किया गया है. जो 200 किलो था जिसकी कीमत 60 हजार थी. इसके भी नमूने लिए गए है.
होली पर बढ़ती है डिमांड
खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उनकी टीम ने लगातार पूरे जिले पर नजर बनाए हुए हैं. लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और यह कार्रवाई आगे चलती रहेगी. अधिकतर यह समान अलीगढ़, अमरोहा और बागपत से आता है और दिल्ली एनसीआर में इसकी बिक्री होनी थी. होली पर अधिक डिमांड होने पर मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं इसी वजह से हमने दिन-रात अपनी कार्रवाई तेज की हुई है.
