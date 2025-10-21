गाजियाबाद में एक साथ तीन दुकानों में लगी आग, धू-धू कर जला सामान, करोड़ के नुकसान की आशंका

गाजियाबाद के सेक्टर 23 राज नगर इलाके में ज्वेलरी शॉप, जूते के शोरूम और पूजा घर में आग लग गई. आग तड़के लगी. बताया जा रहा है कि आग लगने के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. ज्वेलरी शोरूम के बाहर टेंट लगाकर सजावट की गई थी. आशंका है कि इस टेंट में पटाखे के कारण आग लगी और उसके बाद उसने तीनों दुकानों को चपेट में ले लिया. बाहर खड़ी आधा दर्जन बाइक भी जलकर राख हो गई है.

दरअसल, गाजियाबाद के सेक्टर 23 राज नगर की मंगलम ज्वेलर्स की दुकान. मंगलवार की सुबह मंगलम ज्वेलर्स पैराडाइज शू और गणेश पूजा घर में आग लग गई. यह तीनों दुकान सटी हुई है. बताया जा रहा है की मंगलम ज्वेलर्स के बाहर त्योहार को लेकर टेंट लगाया गया था.

धू-धू कर जलीं दुकानें

इस टेंट में आशंका है कि किसी पटाखे की चिंगारी ने आग पकड़ी और जब तक लोग को समझ पाए तीनों दुकान जल के स्वाहा हो गई. इतना ही नहीं इन दुकानों के बाहर खड़ी आधा दर्जन बाइक भी जलकर राख हो गई है. तीनों दुकानों में आग के चलते बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. हालांकि सही आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है.

पिछले 24 घंटे में जिले भर 48 आगजनी की घटनाएं आईं सामने

वहीं, अगर हम पूरे गाजियाबाद की बात करे तो दिवाली के 24 घंटे यानी 20 अक्टूबर की सुबह 6:00 से 21 अक्टूबर की सुबह 6:00 तक जिले में 48 आग की घटना हुई. इनमें फ्लैट और मकान में 14 दुकान और शोरूम में 07 गाड़ियों में तीन, फैक्ट्री या गोदाम में पांच. कूड़े कबाड़ में 15, मीटर ट्रांसफार्मर वाटर कूलर में दो के अलावा दो अन्य कॉल मिला.

हालांकि, गनीमत यह रही कि इन आगजनी की घटनाओं में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ. गाजियाबाद दमकल विभाग ने 14 जगह पर हॉटस्पॉट बनाए थे जहां लगातार दमकल की गाड़ियां खड़ी थी.

