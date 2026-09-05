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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद: ट्रॉनिका सिटी में बैग फैक्ट्री में भीषण आग, मचा हड़कंप

गाजियाबाद: ट्रॉनिका सिटी में बैग फैक्ट्री में भीषण आग, मचा हड़कंप

ग़ाज़ियाबाद की ट्रोनिका सिटी में शुक्रवार देर रात अचानक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई. आग को बुझाने में फ़ायर ब्रिगेड को कड़ी मशक़्क़त करनी पड़ी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 05 Sep 2026 07:53 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. दूर-दूर तक आग की लपटें फैल गई और देखते ही देखते आग ने पूरी कंपनी की अपनी चपेट में ले लिया. आग की सूचना मिलते हैं फ़ायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके प पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. क़रीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है. 

ये घटना शुक्रवार देर रात 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है. जब ग़ाज़ियाबाद की ट्रोनिका सिटी में स्थित बैग बनाने वाली R&R कंपनी में आग लग गई. कंपनी में कच्चा माल पड़ा होने की वजह से तेजी से फैल गई. जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया. सूचना मिलते ही ही 12 फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया, करीब तीन घंटे के ऑपरेशन के बाद आग बुझाई गई. 

तीन घंटों की मशक़्क़त के बाद काबू पाया

ये आग कैसे लगी, इसके कारणों का पता नहीं लग पाया है. लेकिन गनीमत ये रही है कि जिस वक्त ये आग लगी फैक्ट्री में ज्यादा लोग नहीं थे. ज़्यादातर वर्कर काम खत्म कर जा चुके थे. जिसकी वजह से कोई जानहानि नहीं हुआ और न हो कोई घायल है. आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका हैं. इस आग में लाखों का नुक़सान हुआ है.  

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आग में कोई जानमाल की हानि नहीं

फ़ायर ऑफिसर राहुल पाल सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि "रात क़रीब 11.50 बजे ट्रोनिका सिटी फायर स्टेशन को जानकारी मिली थी कि सेक्टर A3 में R&R इंकॉर्पोरेशन नाम की बैग बनाने वाली फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई है. जिसके देखते हुए ट्रोनिका सिटी के चार फायर टेंडर मौके पर भेजे गए, लगभग 12 फायर टेंडर और वॉटर बोव्जर की मदद से आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं. 

चूंकि ये काफी फैक्ट्री थी और टिन शेड के नीचे आग लगी थी, टिन शेड गिर गया है, जिसे देखते हुए, जेसीबी की मदद से दीवारें तोड़ी गईं और पीछे और सामने दोनों तरफ से आठ से दस होज़ लाइनें चलाई गईं और लगातार पानी डालकर आग को कम किया गया है. रात दो बजे तक आग पर काबू पा लिया गया है. घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है और न ही कोई घायल है." 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 05 Sep 2026 07:53 AM (IST)
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