गाजियाबाद में बन रहे डंपिंग ग्राउंड का विरोध, पथराव के बीच पुलिस ने किया लाठीचार्ज

गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी इलाके के मीरपुर हिंदू गांव में डंपिंग ग्राउंड बन रहा है. डंपिंग ग्राउंड का स्थानीय लोग और किसान विरोध कर रहे हैं. इसी को लेकर आज विरोध कर रहे लोगों ने ज्ञापन देने का ऐलान किया था. जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस भी लगाई गई थी.

इसी दौरान पुलिस के मुताबिक डंपिंग ग्राउंड बिल्डिंग के गेट का ताला तोड़ कर कुछ लोग अंदर घुस गए अराजकता फैलाई और कुछ लोगों ने पथराव किया. जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. इसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा.

बुजुर्ग महिला की मौत की उड़ी अफवाह

वहीं प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग महिला की मौत की अफवाह उड़ा दी कुछ फोटो भी जारी किया. जिसमें बुजुर्ग महिला जमीन पर लेटी हुई है, लेकिन कुछ देर बाद ही महिला पुलिस वालों के साथ डिस्पेंसरी में दिखी और उसने बताया कि महिलाओं के धक्के के चलते वह गिर गई थी.

हालांकि इस लाठी चार्ज में कई लोगों को चोट आई है. लोगों ने अफवाह उड़ाई की लाठी चार्ज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि महिला को पुलिस डिस्पेंसरी लेकर पहुंची है. लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा जबरदस्ती प्रदर्शन करने से उठाने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है. जबरदस्ती उठाने की वजह से भीड़ भड़क गई और हालात बेकाबू हो गए जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

घटना के बाद इलाके में तनाव

इस घटना के बाद इलाके के लोगों और किसानों में तनाव की स्थिति है. इलाके का माहौल तनावपूर्ण प्रशासन की तरफ से पुलिस बल की तैनाती की गई है. वहीं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हालातों पर निगरानी रखी जा रही है.

प्रशासन का कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना को न होने देने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से तैनात है. फिलहाल हालात काबू में हैं. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है.