गाजियाबाद: खाना बनाने को लेकर विवाद, पत्नी ने अपने दांत से काटी पति की जीभ, अस्पताल में भर्ती

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद से पति-पत्नी के बीच विवाद का हैरान का करने वाला सामने आया है, पति से विवाद के बाद पत्नी ने अपने दांतों से पति की जीभ काट दी. बताया गया है कि दोनों के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था. मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने पति की जीभ ही काट दी. पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर अपने पुलिस चौकी ले आई.

दरअसल, गाजियाबाद के थाना मोदीनगर क्षेत्र के संजय पुरी इलाके में पत्नी ने पति की जीभ काट दी. सोमवार की शाम को खाना बनाने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था. यह विवाद झगड़े में बदल गया और इस दौरान पत्नी ने अपने दांतों से पति की जीप काट दी. दोनों की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है.

खाना बनाने को लेकर हुआ था पति-पत्नी में विवाद

गाजियाबाद में एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि थाना मोदीनगर पुलिस को स्थानीय लोगों से सूचना मिली के संजय पुरी में दो पक्ष मारपीट कर रहे हैं. दोनों पक्षों में महिला और पुरुष शामिल है, मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को पुलिस चौकी ले आई. जांच में सामने आया है इस मकान में 26 साल का विपिन रहता है जिसकी शादी 6 मई 2025 को ईशा नाम की लड़की से हुई थी. सोमवार की शाम को विपिन और ईशा में खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था.

पत्नी ने अपने दांत से काटी पति की जीभ

उन्होंने बताया कि यह विवाद इतना बड़ा की झगड़ा का रूप ले लिया. झगड़े में पत्नी ईशा ने अपने पति विपिन की दातों से जीत काट ली. विपिन को पहले गाजियाबाद के अस्पताल में और उसके बाद मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात रात करीब 1:00 बजे हुई. सुबह ईशा के परिजनों को जब यह जानकारी हुई तो वह ईशा के ससुराल पहुंचे. जहां ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में जमकर मारपीट हुई मारपीट में पुरुष महिला दोनों शामिल रहे.