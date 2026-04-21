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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद: लेंसकार्ट के शोरूम पहुंच BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर, बोले- 'औरंगजेब की...'

गाजियाबाद: लेंसकार्ट के शोरूम पहुंच BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर, बोले- 'औरंगजेब की...'

Ghaziabad News In Hindi: नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री तिलक लगाते हैं रुद्राक्ष की माला पहनते हैं उस देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तिलक बिंदी कलावा पहन के किसी शोरूम में ना जा पाए.

By : विपिन तोमर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Apr 2026 11:05 PM (IST)
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गाजियाबाद में लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर लोनी स्थित लेंसकार्ट के शोरूम में पहुंचे. वहां उन्होंने कर्मचारियों से बात की साथ ही कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री तिलक लगाता है रुद्राक्ष की माला पहना है वहां कोई इस तरह का आदेश कैसे दे सकता है. आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए विधायक ने कहा कि ऐसा लगता है कि लेंसकार्ट के मालिक के पिता या माता दोनों में से कोई मुसलमान है और यह औरंगजेब की औलाद है.

लेंसकार्ट के मालिक की तरफ से सोशल मीडिया पर आए बयान के बाद लगातार हिंदू संगठन उसके विरोध में जगह-जगह लेंसकार्ट के शोरूम में जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: ज्ञानवापी पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर बाबा बागेश्वर का पलटवार, 'समय-समय का खेल...'

इससे पहले दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लव जिहाद और कॉरपोरेट जगत में कथित धर्मांतरण के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान राजधानी के यमुना विहार, पूर्वी, दक्षिणी, रामकृष्ण पुरम, पश्चिमी, केशवपुरम, उत्तरी और झंडेवालान समेत आठ विभागों में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था.

उत्तरी विभाग के अवंतिका और झंडेवालान में प्रदर्शन के बाद संबोधित करते हुए दिल्ली विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "जो हिन्दू हित की बात करेगा, वही दुबारा राज करेगा! लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के बाद अब एक नया कॉरपोरेट जिहाद आ गया है." सुरेंद्र गुप्ता ने टीसीएस, लेंसकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को कहा कि या तो सुधर जाओ या नहीं सुधरे तो शोरूम और ऑफिसों के शीशे मोटे कर लेना.

उन्होंने हिंदू समाज से अपील की कि बच्चों को पढ़ाओ लेकिन आगे चलकर नौकरी जिस कंपनी में करनी है, उसकी एचआर पॉलिसी चेक करो और लव जिहाद जैसे कुकृत्यों में फंसने न दो. गुप्ता ने कहा कि हिन्दू मन्दिर, आर्य समाज, जैन समाज सभी से कहना चाहता हूं कि उनके लिए हम सभी काफिर हैं, उनके लिए हम जाति में नहीं देखे जाते! जिस तरह अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रन्थ साहिब सर पर रख कर लाना पड़ा, कहीं भारत से फिर सर पर रखकर कहीं और ले जाना न पड़े!

Published at : 21 Apr 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
NandKishor Gurjar Ghaziabad News UP NEWS
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