यूपी: गाजियाबाद में बैंक गार्ड ने मैनेजर को मारी गोली, अस्पताल में मौत, आरोपी फरार

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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोमवार को लोनी थाना क्षेत्र में बॉर्डर एरिया स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में उस समय चीख पुकार मच गयी, जब बैंक के गार्ड रविन्द्र ने मैनेजर अभिषेक शर्मा को गोली मार दी. और वहां से फरार हो गया. आनन-फानन में खून से लथपथ अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. प्रारंभिक जानकारी में गार्ड आज छुट्टी पर था और बैंक में अपनी बंदूक लेने आया था. इसी दौरान कुछ कहासुनी हुई. फिलहाल पुलिस आरोपी गार्ड को तलाश रही है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुतबिक, रविन्द्र आज छुट्टी पर था, वह सुबह अपनी बंदूक लेने बैंक गया था. इस बीच उसकी मैनेजर अभिषेक शर्मा से किसी बात को लेकर बहस हो गयी. जिस पर गार्ड रविन्द्र ने सीने में गोली मार दी. जिसके बाद बैंक में भगदड़ जैसे हालात हो गए. वह वहां से भाग गया. स्टाफ घायल अभिषेक शर्मा को अस्पताल ले गए. लेकिन उन्हें बचाया न जा सका. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

पुलिस आरोपी की तलाश में

डीसीपी रूरल सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि घटना जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची. रविन्द्र बागपत का रहने वाला है और बैंक में गार्ड के रूप में तैनात था. स्टाफ से जानकारी में आया वह छुट्टी पर था. उसकी बंदूक बैंक में ही जमा थी. आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद पूरा स्टाफ दहशत में आ गया है. जबकि ग्राहक भी हलकान हो गए. किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि रविन्द्र ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगा. अभी लेकिन झगड़े की मूल वजह नहीं पता चल सकी है.