गाजियाबाद में विशेष समुदाय के केला बेचने वाले युवक ने 7 साल की बच्ची का गलत इरादे से पैर चूमा. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद लोगों ने आरोपी की बुरी तरह से पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

ये घटना गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के अर्थला की है, जहां 18 सितंबर एक शख्स केला बेचने आया था. इसी दौरान उसने वहां एक सात साल की बच्ची के पैर को ग़लत इरादे से चूमा. इसी दौरान एक महिला ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, जिसके बाद उसने बच्ची के घर में जाकर परिजनों को इसकी जानकारी दी.

सीसीटीवी में पैर चूमते दिखा आरोपी

जिसके बाद आसपास के लोगों ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो वो हैरान रह गए. वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि आरोपी बच्ची के पैर चूम रहा था. लेकिन, जब तक इस घटना की पुष्टि हुई। तब तक आरोपी मौके से जा चुका था. जिसके बाद लोगों ने आसपास के इलाके में उसकी तलाश की लेकिन वो नहीं मिला.

इसके बाद यही केला बेचने वाला 21 तारीख को दोबारा इस इलाके में फिर से केले बेचने आया, जिसके बाद लोगों ने उसे पहचान लिया. आसापास के लोगो ने उसे पकड़ लिया और बीच सड़क पर ले जाकर उसे बुरी तरह पीटा. आरोपी की ढंग से पिटाई करने के बाद लोगों ने पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर लेकर आरोपी नौशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा बीएस की धारा 74, 9 और 10 के तहत दर्ज हुआ है. पुलिस ने आरोपी नौशाद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी को उसके किए की सजा दिलाई जाएगी.

