उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद इलाके में एक बार फिर से थूक जिहाद का मामला सामने आने के बाद हंगामा मच गया है. जहां 'दिल्ली-6' नाम के होटल में रोटी बनाने वाले कारीगर का थूक लगाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी फैजान को गिरफ़्तार कर लिया है.

ये घटना गाजियाबाद के थाना कवि नगर क्षेत्र के एनडीआरएफ रोड की है, जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रोटी बनाने वाला कारीगर रोटी में थूकता हुआ दिख रहा है. ये सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, इसे लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

गाजियाबाद पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये थाना कवि नगर क्षेत्र के एनडीआरएफ रोड पर 'दिल्ली 6' नाम का रेस्टोरेंट है. इस होटल के मालिक का नाम अमजद है जो हापुड़ जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है. इस होटल पर कई कारीगर खाना बनाने का काम करते हैं.

पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपी का नाम फैजान हैं. फैजान भी हापुड़ का ही रहने वाला है और वो अमजद के होटल में काम करता था. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी किस तरह तंदूर में रोटी डालने से पहले उस पर थूक रहा है.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ़्तार किया

इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और होटल के मालिक अमजद और कारीगर फैजान को गिरफ़्तार कर लिया है. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत न कर सकें.

बता दें कि बीते कुछ समय में इस तरह की घटनाओं में तेजी आई हैं. इस तरह के कई वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल होते आए हैं. इन मामलों में ज़्यादातर एक समुदाय के लोगों के नाम सामने आते हैं. जिसके बाद इन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. वहीं कई हिन्दू संगठन इसे 'थूक जिहाद' का भी नाम देते हैं.