गाजियाबाद: 80 साल के बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या, फिर खुद ही पहुंच गया थाने

गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र में आज तड़के 4 बजे 80 साल के वृद्ध ने अपनी 75 वर्षीय पत्नी को कुल्हाड़ी से काट दिया, फिर उसके सिर, गर्दन और कंधे पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए. इसके बाद हत्यारा खुद मुरादनगर थाने पहुंचा और पुलिस से कहा कि मैंने अपनी पत्नी की काटकर हत्या कर दी है. जिसके बाद पुलिस में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस आरोपी को मौके पर लेकर पहुंची. जहां वृद्धा का शव खून से लथपथ हालत में चारपाई पर पड़ा था. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

बेटी के घर पर रहते थे 80 साल के वृद्ध नाना-नानी

पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि 80 साल के वृद्ध अपनी पत्नी के साथ बेटी के यहां रह रहा था. आए दिन वृद्ध दंपति में झगड़ा होता था. असल में बुजुर्ग हरपाल की दो बेटियां और एक बेटा है. बेटे का 5 साल पहले लुधियाना में एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. उसके बाद से वह अपनी बड़ी बेटी कंचन के यहां अपनी पत्नी के साथ रह रहा था. सुबह 4 बजे 80 वर्षीय हरपाल पुत्र खचेडू निवासी रावली कला थाना मुरादनगर ने चौकी रावली पर आकर सूचना दी कि मैंने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट दिया है. सूचना पर पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंची तो पता चला कि हरपाल मूल निवासी मोरटा ने हत्या की है.

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नाती कुणाल ने नाना-नानी को देखा झगड़ा करते हुए

हत्या के वक्त घर पर हरपाल व उनकी पत्नी उर्मिला और बेटी कंचन के बेटे कुणाल व अजय थे. कुणाल ने बताया की हरपाल मेरे नाना हैं और नानी-नाना आपस में झगड़ा करते रहते हैं. इसके बाद रात में हम कमरे में आकर सो गए. नानी और नाना बाहर सो रहे थे और कुणाल के मम्मी पापा मेरठ गए हुए हैं. मौके पर चारपाई पर लेटी नानी उर्मिला की नाना ने हरपाल ने हत्या कर दी. जिनकी करीब 72 वर्ष उम्र थी. सिर पर कान के पास कुल्हाड़ी से कई बार वार कर रखे है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों द्वारा नानी को मृत घोषित कर दिया गया.

वहीं पुलिस ने बताया कि हरपाल ने खुद आकर चौकी पर सूचना दी थी. इसके बाद पुलिस मौके पर गई, जहां उर्मिला घायल अवस्था में मिली थी जिसकी बाद में मौत हो गई. हरपाल को अरेस्ट कर लिया गया है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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