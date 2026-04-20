गाजियाबाद: 4 साल की बच्ची से दरिंदगी, रेप और हत्या का इनामी आरोपी एनकाउंटर में ढेर

गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची का रेप और अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई. थाना टीला मोड़ क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. जिसमें 50000 का एक इनामी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है. वही उसके दो साथी फरार हो गए हैं.

मृतक बदमाश ने अपनी 4 साल की मासूम भांजी का अपहरण कर रेप कर हत्या कर दी थी. वारदात 11 अप्रैल को अंजाम दी गई थी. मृतक के पास से पुलिस ने अवैध हथियार और बाइक बरामद की है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

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डीसीपी ट्रांस हिंडन ने दी यह जानकारी

गाजियाबाद में डीसीपी ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल ने बताया की थाना टीला मोड क्षेत्र में 11 अप्रैल को 4 वर्ष की मासूम का शव एक कार के नीचे मिला था. परिजनों से उसकी शिनाख्त कराई गई थी. परिजनों ने बताया था कि मृतक बच्ची का सगा मामा छोटू उर्फ जसीम दोपहर में बच्ची को कुछ खिलाने के नाम पर ले गया था. उसके बाद से बच्ची लापता थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. उसी दिन से पुलिस जसीम की तलाश कर रही थी. पुलिस के मुताबिक स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस जसीम की तलाश में जुटी हुई थी. इसी दौरान रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि जसीम अपने साथियों के साथ आ रहा है. पुलिस ने घेराबंदी करी जसीम और उसके साथियों को रोकने का प्रयास किया तो जसीम ने पुलिस पर फायरिंग करने लगा वही उसके दो साथी मौके से फरार हो गए.

जवाबी फायरिंग में लगी आरोपी को गोली

पुलिस की जवाबी फायरिंग में जसीम को गोली लगी. जसीम की गोली दो पुलिस कांस्टेबल्स को भी लगी. तीनों को अस्पताल ले जाया गया जहां जसीम की मौत हो गई वहीं सिपाहियों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने मृतक जसीम के कब्जे से बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं. जसीम मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था. गाज़ियाबाद में अपने जीजा के साथ ही काम करता था. मुजफ्फरनगर में जसीम का आपराधिक इतिहास मिला है.

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