Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश, जो कभी अपनी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था. आज भारत के 'मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस' के रूप में उभर रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी' के लक्ष्य को हासिल करने में राज्य के औद्योगिक गलियारे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे ये गलियारे न केवल निवेश आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं.

कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का संगम

उत्तर प्रदेश वर्तमान में 6 चालू और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के साथ देश का अग्रणी राज्य है. राज्य सरकार ने रणनीति के तहत इन एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे विकसित करने का निर्णय लिया है. मुख्य रूप से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे हजारों एकड़ जमीन उद्योगों के लिए आरक्षित की गई है.

प्रमुख औद्योगिक गलियारे और उनके प्रभाव

1. यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: यह उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. इसके तहत आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों को जोड़ा गया है. यहां ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर ड्रोन और रक्षा उपकरण बनाने वाली इकाइयां स्थापित हो रही हैं.

2. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC): पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा इस गलियारे का लाभ उठा रहा है. ग्रेटर नोएडा में 'इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप' इसका जीता-जागता उदाहरण है, जहां ग्लोबल कंपनियां निवेश कर रही हैं.

3. अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC): यह गलियारा उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों से गुजरता है, जिससे लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर को भारी बढ़ावा मिल रहा है.

निवेश और रोजगार के नए आंकड़े

हालिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश को प्राप्त कुल निवेश प्रस्तावों का एक बड़ा हिस्सा इन औद्योगिक गलियारों के लिए है. अकेले नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेंटर हब के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश जमीन पर उतर चुका है. वहीं, बुंदेलखंड जैसे पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्रों में भी अब बड़ी सीमेंट और टेक्सटाइल इकाइयां लग रही हैं.

क्यों खास हैं ये गलियारे?

लॉजिस्टिक लागत में कमी: एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल की ढुलाई सस्ती और तेज हुई है.

सिंगल विंडो क्लीयरेंस: निवेश मित्र पोर्टल के जरिए निवेशकों को आसानी से जमीन और अनुमतियां मिल रही हैं.

बिजली की निर्बाध आपूर्ति: औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशेष बिजली फीडर स्थापित किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक गलियारे केवल सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये विकास की वे धमनियां हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे रही हैं. अगर विकास की यही रफ्तार जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश न केवल भारत का, बल्कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा.