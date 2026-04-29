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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGanga Expressway Inauguration Live: पीएम मोदी आज करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, यूपी के आर्थिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार

Ganga Expressway Inauguration Live: पीएम मोदी आज करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, यूपी के आर्थिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार

Ganga Expressway Inauguration Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे की सौग़ात देने जा रहे हैं. आज सुबह 11 बजे हरदोई के मल्लावां से पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 29 Apr 2026 09:35 AM (IST)

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Ganga Expressway Inauguration Live Updates PM Narendra Yogi Adityanath Travel Time Rout Hardoi Uttar Pradesh Ganga Expressway Inauguration Live: पीएम मोदी आज करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, यूपी के आर्थिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार
गंगा एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी
Source : एबीपी लाइव

Background

उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत अहम होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को एक नई ऊंचाई देगा. हरदोई के मल्लावां में पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. 

गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. हरदोई में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री भी शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है. इस दौरान करीब डेढ़ लाख लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने का अनुमान है. 

12 जिले और 519 गांवों को जोड़ेगा

गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के गंगा किनारे बसे 12 जिलों और 519 गांवों को आपस में जोड़ेगा. जो पश्चिमी यूपी के मेरठ से पूर्वांचल में प्रयागराज तक को जोड़ेगा. इसके आसपास 12 औद्योगिक गलियारों पर भी काम हो रहा है जो प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम होंगे. ये एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. इसकी कुल लंबाई 594 किमी तक है. 

गंगा एक्सप्रेसवे को अभी छह लेन का तैयार किया गया है लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है. इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100-120 किमी प्रति घंटे के रफ़्तार से फर्राटा भर सकेंगी. ये एक्सप्रेस वे प्रयागराज से प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, सँभल, अमरोहा, बुलंदशहर और हापुड़ से होते हुए मेरठ को जोड़ेगा. इस एक्सप्रेसवे के ज़रिए मेरठ से प्रयागराज तक का सफर 6-7 घंटे में पूरा हो सकेगा. 

09:35 AM (IST)  •  29 Apr 2026

Ganga Expressway Inauguration Live: वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बुधवार सुबह वाराणसी में रोड शो किया, जिसे देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ उमड़ी. इसके बाद पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. 

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