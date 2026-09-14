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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'गैंग का अंदरूनी विवाद...', जौनपुर के विशाल यादव हत्याकांड पर बोले धनंजय सिंह

'गैंग का अंदरूनी विवाद...', जौनपुर के विशाल यादव हत्याकांड पर बोले धनंजय सिंह

जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामदयालगंज बाजार में गुरुवार को विशाल यादव की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. मृतक के परिजनों ने सपा विधायक पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया. 

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 14 Sep 2026 10:19 AM (IST)
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जौनपुर में विशाल यादव हत्याकांड को लेकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बयान सामने आया है. धनंजय सिंह ने कहा कि परिवार की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस से हुई बातचीत के आधार पर शुरुआती तौर पर यह मामला गैंग के अंदरूनी विवाद का लग रहा है. उन्होंने कहा कि दोनों युवक पहले साथ रहते थे, लेकिन बाद में उनके बीच दुश्मनी हो गई थी.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है. जांच में अगर किसी की भूमिका सामने आती है तो पुलिस निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी.

विशाल के परिजनों से मिलेंगे धनंजय सिंह

पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि वह मृतक विशाल यादव के परिजनों से लिखेंगे. धनंजय सिंह ने फेसबुक पर लिखा-"जौनपुर के रामदयालगंज में नौजवान विशाल यादव (निवासी तिवारीपुर) की बर्बरतापूर्ण हुई हत्या को सुनकर मन आहत है. जनपद से बाहर होने के कारण अभी तक घर नहीं जा सका, 14 सितंबर (सोमवार) शहर आते ही स्वर्गीय विशाल के परिजनों से मिलने घर आऊंगा. इस दुःख की घड़ी में ईश्वर परिवार को सहनशक्ति प्रदान करें, मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है.

सपा विधायक पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप

बता दें कि जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामदयालगंज बाजार में गुरुवार को विशाल यादव की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मल्हनी से समाजवादी पार्टी के विधायक लकी यादव का नाम भी सामने आया है. मृतक के परिजनों ने विधायक पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. 

हालांकि विधायक लकी यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है. विधायक ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं. इस मामले में पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 14 Sep 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Dhananjay Singh UP NEWS Jaunpur News
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