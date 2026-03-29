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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुख्तार अंसारी पर हमले के केस में पूर्व MLC बृजेश सिंह बरी, 22 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुख्तार अंसारी पर हमले के केस में पूर्व MLC बृजेश सिंह बरी, 22 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

Lucknow News In Hindi: लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2004 के मुख्तार अंसारी-कृष्णानंद राय फायरिंग मामले में बृजेश सिंह समेत सभी पांच आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया.

By : आईएएनएस | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 29 Mar 2026 07:56 AM (IST)
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साल 2004 में लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच हुई फायरिंग के मामले में दो दशक बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, सुनील राय, आनंद राय और अजय सिंह उर्फ गुड्डू सभी पांचों आरोपियों को बरी कर दिया है. पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह फैसले के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद रहे.

बृजेश सिंह की ओर से पेश वकील वरुण चंद्र ने बताया कि यह मामला 13 जनवरी 2004 का है जब कैंट थाना क्षेत्र स्थित सदर रेलवे क्रॉसिंग पर दो बाहुबली गुटों मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के काफिले आमने-सामने आ गए थे. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी.

घटना के बाद मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय और बृजेश सिंह समेत 20 से 25 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी. कृष्णानंद राय ने भी उसी घटना की एफआईआर दर्ज कराई थी यानी दोनों पक्षों ने केस दर्ज कराया था.

 सात गवाह मुकरे, चार ने दी गवाही

बृजेश सिंह के पक्षकार वकील रोमिल सागर श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्तार अंसारी की एफआईआर में जांच के बाद पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. कोर्ट में मुकदमा चला तो इस मामले में सात गवाह मुकर गए थे और चार गवाहों ने गवाही दी, लेकिन उनकी गवाही में भी बहुत सारे वेरिएशन थे. कोर्ट ने पूरे ट्रायल को देखा और समझा तथा साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया. सभी आरोपियों ने अपने आप को निर्दोष बताया था.

 एक साल बाद हुई थी कृष्णानंद राय की हत्या

वकील वरुण चंद्र ने बताया कि इस घटना के करीब एक साल बाद वर्ष 2005 में कृष्णानंद राय के काफिले पर 500 गोलियां बरसाई गई थीं, जिसमें भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत छह लोगों की मौत हो गई थी. उस हमले में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था. उन्होंने कहा कि 22 साल बाद आए इस फैसले के बाद अधिवक्ता और अभियुक्त पक्ष सभी खुश हैं क्योंकि दोषी पक्ष पिछले 22 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे थे.

लंबे समय तक चले इस मामले में अंततः अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया और यह फैसला एक बार फिर इस पुराने और चर्चित मामले को सुर्खियों में ले आया है.

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Published at : 29 Mar 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Lucknow 2004 Firing Case
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