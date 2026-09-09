यूपी: पूर्व IAS राकेश और एक्ट्रेस जारा खान कांग्रेस में शामिल, राहुल से भी हुई मुलाकात

उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पूर्व आईएएस डॉ राकेश वर्मा और साउथ की अभिनेत्री जारा खान ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की. लखनऊ में आयोजित कार्य्रकम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में दोनों को सदस्यता ग्रहण कराई गई.

कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पूर्व आईएएस डॉ राकेश वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हुई थी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से काफी प्रभावित हूं. उन्होंने ने इस दौरान कहा कि आज के दौर में अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं रील बना रहे हैं, अगर हमें देश बचाना है तो शिक्षा पर काम करना पड़ेगा. उन्होंने नोएडा डीएम और मजदूर मामले पर कहा कि डीएम का काम है मजदूर से बात करना, पुलिस को आगे करना नहीं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें वह सरकार चाहिए जो देश के लोगों पर ध्यान दे.

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अजय राय ने दोनों का किया स्वागत

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दोनों का स्वागत करते हुए कहा कि सभी साथियों का स्वागत है, आप लोगों के अनुभव का फायदा पार्टी को भी मिलेगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत और आम जनता से जुड़ने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला. इस दौरान प्रदेश के कई और नेता भी मौजूद रहे.

यूपी में लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे लोग

यहां बता दें कि यूपी में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार जुटी हुई है. पिछले दिनों भी कई पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की थी. यूपी प्रभारी और एससी-एसटी मोर्चा के अध्यक्ष राजेन्द्र पाल गौतम के नेतृत्व में लगातार संगठन से अलग-अलग लोगों को जोड़ने का काम भी जारी है. जिससे पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रही है. इसके साथ ही गठबंधन को लेकर भी अब नेताओं की बयानबाजी थम चुकी हैं.

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