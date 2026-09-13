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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा की पत्नी का निधन, CM योगी ने जताया दुख

पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा की पत्नी का निधन, CM योगी ने जताया दुख

पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा की पत्नी सत्यवती मिश्रा का निधन हो गया. CM योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

Written By : पंकज यादव, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 13 Sep 2026 12:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा की पत्नी सत्यवती मिश्रा के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर दिवंगत सत्यवती मिश्रा को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में लिखा, “भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी की धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुःखद है. विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.ॐ शांति.”

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सत्यवती मिश्रा का शनिवार (12 सितंबर) देर रात नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. वह 78 वर्ष की थीं. परिवार के अनुसार, तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हाल ही में नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान शनिवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली.

अस्पताल पहुंचकर बृजेश पाठक ने जाना था हालचाल

सत्यवती मिश्रा की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी शनिवार को अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने अस्पताल में उनका हालचाल जाना था.

कलराज मिश्रा के पारिवारिक मित्र और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित त्यागी ने बताया कि सत्यवती मिश्रा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए नोएडा के सेक्टर-51 स्थित उनके निजी आवास पर रखा गया है. यहां भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

आज होगा अंतिम संस्कार

अमित त्यागी के मुताबिक, सत्यवती मिश्रा का अंतिम संस्कार आज दोपहर नोएडा के सेक्टर-94 स्थित अंतिम निवास पर किया जाएगा. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद बीजेपी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने शोक जताया है.

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सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने सत्यवती मिश्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. लोगों ने पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए इस कठिन समय में उन्हें शक्ति मिलने की कामना की.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 13 Sep 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Kalraj Mishra UP NEWS YOGI ADITYANATH
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