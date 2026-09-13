पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा की पत्नी का निधन, CM योगी ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा की पत्नी सत्यवती मिश्रा के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर दिवंगत सत्यवती मिश्रा को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में लिखा, “भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी की धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुःखद है. विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.ॐ शांति.”

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सत्यवती मिश्रा का शनिवार (12 सितंबर) देर रात नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. वह 78 वर्ष की थीं. परिवार के अनुसार, तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हाल ही में नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान शनिवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली.

भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी की धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।



प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।



ॐ शांति। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 13, 2026

अस्पताल पहुंचकर बृजेश पाठक ने जाना था हालचाल

सत्यवती मिश्रा की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी शनिवार को अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने अस्पताल में उनका हालचाल जाना था.

कलराज मिश्रा के पारिवारिक मित्र और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित त्यागी ने बताया कि सत्यवती मिश्रा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए नोएडा के सेक्टर-51 स्थित उनके निजी आवास पर रखा गया है. यहां भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

आज होगा अंतिम संस्कार

अमित त्यागी के मुताबिक, सत्यवती मिश्रा का अंतिम संस्कार आज दोपहर नोएडा के सेक्टर-94 स्थित अंतिम निवास पर किया जाएगा. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद बीजेपी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने शोक जताया है.

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सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने सत्यवती मिश्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. लोगों ने पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए इस कठिन समय में उन्हें शक्ति मिलने की कामना की.