जंगल की आग से पहले अलर्ट उत्तराखंड, 41 वन प्रभागों में NDRF-SDRF के साथ मॉक ड्रिल

उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सीजन (15 फरवरी से 15 जून) को देखते हुए इस बार तैयारियों को जमीनी स्तर पर परखने के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की गई. पहली बार 41 वन प्रभागों में एक साथ यह व्यापक अभ्यास किया गया, जिसमें वन विभाग के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन और जिला प्रशासन की संयुक्त भागीदारी रही.

इस पूरी कवायद की अगुवाई करते हुए सुशांत पटनायक (सीसीएफ वनाग्नि) ने स्पष्ट किया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभागों के बीच समन्वय, रिस्पांस टाइम, संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी तैयारियों को परखना था. उन्होंने कहा “वनाग्नि से प्रभावी मुकाबले के लिए तकनीक, मानव संसाधन और तालमेल का संतुलन बेहद जरूरी है.”

41 डिवीजनों की लाइव मॉनिटरिंग की गई

देहरादून स्थित वन मुख्यालय के इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से सभी 41 डिवीजनों की लाइव मॉनिटरिंग की गई. जैसे ही किसी स्थान से आग की काल्पनिक सूचना मिली, संबंधित टीमें तय प्रोटोकॉल के तहत मौके पर रवाना हुईं. फायर लाइन काटने, पानी के स्रोतों के उपयोग, उपकरणों की कार्यक्षमता और कर्मचारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया.

मसूरी वन प्रभाग में भीषण आग की काल्पनिक सूचना पर आईटीबीपी, नगर पालिका और पशु चिकित्सकों की मौजूदगी में संयुक्त अभ्यास हुआ. वहीं हल्द्वानी और हरिद्वार के मनसा देवी क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर ड्रिल कर रिस्पांस टाइम को परखा गया. वन्यजीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एंबुलेंस और पशु चिकित्सकों को भी शामिल किया गया.

मॉक ड्रिल के बाद सभी 41 डिवीजनों से विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी. इन रिपोर्टों के आधार पर कमियों की पहचान कर फायर सीजन के दौरान सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.

आग बचाने की क्षमता मजबूत होगी

सुशांत पटनायक के मुताबिक, यह अभ्यास सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि वास्तविक आपदा से पहले की ठोस तैयारी है. उनका कहना है कि इस समन्वित प्रयास से आने वाले महीनों में जंगलों को आग से बचाने की क्षमता और मजबूत होगी.