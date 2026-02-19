हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजंगल की आग से पहले अलर्ट उत्तराखंड, 41 वन प्रभागों में NDRF-SDRF के साथ मॉक ड्रिल

जंगल की आग से पहले अलर्ट उत्तराखंड, 41 वन प्रभागों में NDRF-SDRF के साथ मॉक ड्रिल

Dehradun News: सुशांत पटनायक (सीसीएफ वनाग्नि) ने स्पष्ट किया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभागों के बीच समन्वय, रिस्पांस टाइम, संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी तैयारियों को परखना था.

By : दानिश खान | Updated at : 19 Feb 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सीजन (15 फरवरी से 15 जून) को देखते हुए इस बार तैयारियों को जमीनी स्तर पर परखने के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की गई. पहली बार 41 वन प्रभागों में एक साथ यह व्यापक अभ्यास किया गया, जिसमें वन विभाग के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन और जिला प्रशासन की संयुक्त भागीदारी रही.

इस पूरी कवायद की अगुवाई करते हुए सुशांत पटनायक (सीसीएफ वनाग्नि) ने स्पष्ट किया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभागों के बीच समन्वय, रिस्पांस टाइम, संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी तैयारियों को परखना था. उन्होंने कहा “वनाग्नि से प्रभावी मुकाबले के लिए तकनीक, मानव संसाधन और तालमेल का संतुलन बेहद जरूरी है.”

41 डिवीजनों की लाइव मॉनिटरिंग की गई

देहरादून स्थित वन मुख्यालय के इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से सभी 41 डिवीजनों की लाइव मॉनिटरिंग की गई. जैसे ही किसी स्थान से आग की काल्पनिक सूचना मिली, संबंधित टीमें तय प्रोटोकॉल के तहत मौके पर रवाना हुईं. फायर लाइन काटने, पानी के स्रोतों के उपयोग, उपकरणों की कार्यक्षमता और कर्मचारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया.

मसूरी वन प्रभाग में भीषण आग की काल्पनिक सूचना पर आईटीबीपी, नगर पालिका और पशु चिकित्सकों की मौजूदगी में संयुक्त अभ्यास हुआ. वहीं हल्द्वानी और हरिद्वार के मनसा देवी क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर ड्रिल कर रिस्पांस टाइम को परखा गया. वन्यजीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एंबुलेंस और पशु चिकित्सकों को भी शामिल किया गया.

मॉक ड्रिल के बाद सभी 41 डिवीजनों से विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी. इन रिपोर्टों के आधार पर कमियों की पहचान कर फायर सीजन के दौरान सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.

आग बचाने की क्षमता मजबूत होगी

सुशांत पटनायक के मुताबिक, यह अभ्यास सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि वास्तविक आपदा से पहले की ठोस तैयारी है. उनका कहना है कि इस समन्वित प्रयास से आने वाले महीनों में जंगलों को आग से बचाने की क्षमता और मजबूत होगी.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Forest Fire Mock Drill UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड में, कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ई-मेल के बाद सुरक्षा कड़ी
उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड में, कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ई-मेल के बाद सुरक्षा कड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य विवाद के बीच ब्रजेश पाठक ने किया 101 बटुकों का सम्मान, तिलक-माला पहनाकर पत्नी संग लिया आशीर्वाद
शंकराचार्य विवाद के बीच ब्रजेश पाठक ने किया 101 बटुकों का सम्मान, तिलक-माला पहनाकर पत्नी संग लिया आशीर्वाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जंगल की आग से पहले अलर्ट उत्तराखंड, 41 वन प्रभागों में NDRF-SDRF के साथ मॉक ड्रिल
जंगल की आग से पहले अलर्ट उत्तराखंड, 41 वन प्रभागों में NDRF-SDRF के साथ मॉक ड्रिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IGRS की शिकायतों पर मंडलायुक्त राजेश कुमार सख्त, कहा- गलत रिपोर्ट लगाई तो सीधे DM को दें जानकारी
IGRS की शिकायतों पर मंडलायुक्त राजेश कुमार सख्त, कहा- गलत रिपोर्ट लगाई तो सीधे DM को दें जानकारी
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नो टॉलरेंस...' एयरपोर्ट और फ्लाइट में अब हंगामा किया तो खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई, DGCA ने जारी किया ड्राफ्ट
'नो टॉलरेंस...' एयरपोर्ट और फ्लाइट में अब हंगामा किया तो खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई, DGCA ने जारी किया ड्राफ्ट
बिहार
'सदन में खैनी खाने की निंजा तकनीक', डिप्टी CM सम्राट चौधरी को RJD ने घेरा, कांग्रेस ने भी ली मौज!
'सदन में खैनी खाने की निंजा तकनीक', डिप्टी CM सम्राट चौधरी को RJD ने घेरा, कांग्रेस ने भी ली मौज!
विश्व
Afghanistan Woman Law: 'अपनी बीवियों को पीट सकते हैं पति, बस हड्डी न टूटे...', ये देश ले आया रूह कंपाने वाला कानून
'अपनी बीवियों को पीट सकते हैं पति, बस हड्डी न टूटे...', ये देश ले आया रूह कंपाने वाला कानून
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
यूटिलिटी
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेंडिंग
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget