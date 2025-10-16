हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: मिलावटखोरों के खिलाफ फूड विभाग का छापा, नकली मावा और पनीर किए नष्ट

मुजफ्फरनगर: मिलावटखोरों के खिलाफ फूड विभाग का छापा, नकली मावा और पनीर किए नष्ट

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है. विभाग ने मिलावटी मावा और पनीर नष्ट किया गया है. इस बीच 66 सामाग्रियों का सैंपल लिया गया है.

By : अभिषेक चौधरी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 16 Oct 2025 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में दीपावली से पहले खाद्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है. त्योहारों के सीजन में बढ़ती मिठाइयों की मांग को देखते हुए मिलावट की आशंका को लेकर विभाग ने 8 अक्टूबर से जिलेभर में विशेष अभियान शुरू किया है, जो दीपावली तक जारी रहेगा.

इस अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम अब तक 66 खाद्य सामग्रियों के सैंपल ले चुकी है. वहीं, कार्रवाई करते हुए 13 क्विंटल फूड आर्टिकल सीज किया गया है और अब तक 28 क्विंटल मावा और पनीर डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई जा रही है.

फूड सेफ्टी अधिकारी ने क्या बताया?

कुछ दिन पहले विभाग की टीम ने 15 क्विंटल मिलावटी पनीर को गड्ढा खोदकर जमीन में दबाया. वहीं, आज भी लगभग आधा दर्जन गांवों में छापेमारी और सैंपलिंग की गई है. इस अभियान की जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी अधिकारी अर्चना धीरन ने बताया कि दीपावली और भाई दूज जैसे त्योहारों पर मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है. 

उन्होंने आगे कहा, ऐसे समय में मिलावट की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए जिलेभर में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आज वह बुढ़ाना में कार्रवाई कर रही हैं, जो एसडीएम मैडम के निर्देश पर हो रही है. 

टीम ने नकली मावा और पनीर किया सीज

बता दें अब तक कुल 66 सैंपल लिए जा चुके हैं, और 13 क्विंटल माल सीज किया गया है जिसकी कीमत लगभग ढाई से तीन लाख रुपये है. फिलहाल जिले में रोजाना अभियान जारी है और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने का काम तेजी से किया जा रहा है.

टीम की ओर से सैंपल लेने के बाद उनको जांच के लैब में भेज दिया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. बता दें त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों ने यह काम करना शुरू कर दिया गया है. 

और पढ़ें
Published at : 16 Oct 2025 06:49 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली
विराट कोहली का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली
विराट कोहली का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
इंडिया
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
गुजरात
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
हेल्थ
Child Health Late Paternity: 92 साल की उम्र में यह शख्स बना बाप, इस उम्र में बच्चे पैदा करने में क्या होता है खतरा?
92 साल की उम्र में यह शख्स बना बाप, इस उम्र में बच्चे पैदा करने में क्या होता है खतरा?
ट्रेंडिंग
वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल
वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget