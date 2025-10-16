मुजफ्फरनगर: मिलावटखोरों के खिलाफ फूड विभाग का छापा, नकली मावा और पनीर किए नष्ट

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में दीपावली से पहले खाद्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है. त्योहारों के सीजन में बढ़ती मिठाइयों की मांग को देखते हुए मिलावट की आशंका को लेकर विभाग ने 8 अक्टूबर से जिलेभर में विशेष अभियान शुरू किया है, जो दीपावली तक जारी रहेगा.

इस अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम अब तक 66 खाद्य सामग्रियों के सैंपल ले चुकी है. वहीं, कार्रवाई करते हुए 13 क्विंटल फूड आर्टिकल सीज किया गया है और अब तक 28 क्विंटल मावा और पनीर डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई जा रही है.

फूड सेफ्टी अधिकारी ने क्या बताया?

कुछ दिन पहले विभाग की टीम ने 15 क्विंटल मिलावटी पनीर को गड्ढा खोदकर जमीन में दबाया. वहीं, आज भी लगभग आधा दर्जन गांवों में छापेमारी और सैंपलिंग की गई है. इस अभियान की जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी अधिकारी अर्चना धीरन ने बताया कि दीपावली और भाई दूज जैसे त्योहारों पर मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है.

उन्होंने आगे कहा, ऐसे समय में मिलावट की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए जिलेभर में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आज वह बुढ़ाना में कार्रवाई कर रही हैं, जो एसडीएम मैडम के निर्देश पर हो रही है.

टीम ने नकली मावा और पनीर किया सीज

बता दें अब तक कुल 66 सैंपल लिए जा चुके हैं, और 13 क्विंटल माल सीज किया गया है जिसकी कीमत लगभग ढाई से तीन लाख रुपये है. फिलहाल जिले में रोजाना अभियान जारी है और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने का काम तेजी से किया जा रहा है.

टीम की ओर से सैंपल लेने के बाद उनको जांच के लैब में भेज दिया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. बता दें त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों ने यह काम करना शुरू कर दिया गया है.