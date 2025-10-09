हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में दीवाली से पहले खाद्य विभाग का एक्शन, 1000 किलो नकली मावा सीज

गोरखपुर में दीवाली से पहले खाद्य विभाग का एक्शन, 1000 किलो नकली मावा सीज

Gorakhpur News: गोरखपुर में दिवाली-छठ के पहले फैक्‍ट्री पर रेड में 1000 किलो नकली मीठा बरामद कर सीज किया गया है. बता दें मिल्‍क-पाउडर-रिफाइंड और हानिकारक रसायन से तैयार किया जा रहा था.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Oct 2025 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली और छठ के त्‍योहार के पहले बाजार में मीठा जहर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. ताजी मिठाइयों की शक्‍ल में दिख रहा ये जहर इतना खतरनाक है, जो आपके लिवर और किडनी को भी खराब कर सकता है. क्‍योंकि जिन फैक्ट्रियों में ये जहर तैयार किया जा रहा है, वहां पर इसे मिल्‍क पाउडर और रिफाइंड के हानिकारक मिश्रण के साथ रसायन की मदद से मिक्स कर तैयार किया जाता है. 

हैरत की बात ये है कि इसमें बेस्‍ट बिफोर तो लिखा है, लेकिन पैकिंग और एक्‍सपायरी डेट नहीं लिखी गई है. टीम ने करीब एक हजार किलो नकली मावा बरामद किया है, जो बाजार में जाने के लिए तैयार है. जो दो से तीन महीने तक खराब नहीं होता. इससे दुकानदार तरह-तरह की मिठाइयां तैयार करते हैं. इसे टीम नष्‍ट करने की तैयारी में है. हालांकि मिल्‍क केक को मानक के अनुरूप ही तैयार किया गया है.

सालों से चल रही है फैक्ट्री

गोरखपुर के नकहा नंबर एक मोहल्‍ले में भगवान सिंह यादव ने श्रीकृष्‍णा स्‍वीट्स के नाम से इस फैक्‍ट्री को दो से तीन साल पहले खोला था. यहां पर मिल्‍क केक और मीठा खोवा (मावा) तैयार किया जाता है. उन्होंने कहा कि समय-समय पर नए प्रोडक्ट लाए जाते हैं. एक्‍सपायरी डेट पैकेट पर लिखना भूल गए हैं. 

पैकेट बेस्‍ट बिफोर जरूर लिखा गया है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि पैकिंग की तारीख भी पैकेट पर नहीं दिख रही है. जब उनसे सवाल किया गया तो अधिकारियों ने बताया कि इस तरह से खोवा यानी मावा तैयार नहीं किया जा सकता है.

मिलावट के साथ मिसब्रांडिंग

इसके साथ ही इसमें मिलावट और मिसब्रांडिंग भी है, वो खुद को सही ठहराने की कोशिश करने लगे. जबकि सहायक आयुक्‍त खाद्य ने साफ कर दिया है कि मिल्‍क पाउडर में रिफाइंड मिलाना लोगों की सेहत और लीवर-किडनी के साथ खिलवाड़ है. क्‍योंकि पाउडर में रिफाइंड को मिलाने से इसे जोड़ा नहीं जा सकता है. रिफाइंड में पाउडर घुलता नहीं है. ऐसे में इसमें कैमिकल यानी रसायन जरूर मिलाया गया है. इसे वे नष्‍ट भी कराएंगे.

इस संबंध में सहायक आयुक्‍त खाद्य डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि इस फैक्‍ट्री पर जहां छापेमारी की कार्रवाई की गई है, यहां पर इनके पास लाइसेंस मिला है. इनके द्वारा यहां पर दो प्रोडक्‍ट बनाया जा रहा है. एक मिल्‍क केक और दूसरा मीठा खोया बनाया जा रहा है. यहां बनाया जा रहा मीठा खोया आपत्तिजनक है. 

फैक्ट्री संचालक के अनुसार, मिल्क पाउडर, रिफाइंड, ग्लूकोज और अन्य पदार्थों को मिलाकर मीठा खोया तैयार किया जा रहा था. इन्‍हें छोटी-छोटी दुकानों पर सप्‍लाई किया जाता है. वहां जाकर इसे बरफी, पेड़ा और अन्‍य मिठाई का रूप दे दिया जाता है.

दूध में मिलाते हैं रिफाइंड 

ये महीने-दो महीने खराब नहीं होता है. ऐसे में ये इनके लिए सुविधाजनक होता है. दूध में कोई भी पदार्थ मिलाना खासकर रिफाइंड या अन्‍य चीजें ये लोगों की सेहत के लिए काफी हानिकारक है. इसके साथ ही लोगों को धोखा देना भी है. इस आधार पर उनकी टीम इस पर कार्रवाई कर रही है. इसे सीज करके जो भी आपत्तिजनक चीजें हैं, उनके नमूने प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं. 

इसके साथ ही उन्‍हें नष्‍ट भी कराया जा रहा है. मीठे में केवल कलाकंद जैसी मिठाइयां तैयार की जा सकती हैं. लेकिन खोया में कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती है. कुछ भी खाने पर सबसे पहले लीवर और गुर्दे पर ही फर्क पड़ता है. यही वो चीजें हैं जो शरीर के सफाई का काम करती हैं. इन चीजों को बच्‍चे और बुजुर्ग भी खाते हैं.

नकली मेवा-खोवा किया बरामद

इसके साथ ही शुगर वाले लोग भी खाते हैं. इसमें रसायन का उपयोग भी होता है. इसलिए ये उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं. जब पाउडर को रिफाइंड से मिलाएंगे, तो वो जुड़ता नहीं है. इसमें जरूर किसी न किसी रसायन का प्रयोग होता है. ये चीजें उनके यहां असुरक्षित घोषित होती हैं और लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य के लिए ठीक नहीं है. 

फैक्‍ट्री संचालक ने बताया है कि 1000 किलो माल पैक होकर तैयार हो गया था. इसके अलावा पाउडर, रिफाइंड और अन्‍य प्रोडक्‍ट हैं. रिफाइंड 20 से 25 टीन है. इसके अलावा मिल्‍क पाउडर 50 बोरी के आसपास है और अन्‍य चीजें हैं.

Published at : 09 Oct 2025 10:57 PM (IST)
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget