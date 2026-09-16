पति की प्रताड़ना से तंग आकर हत्या, पत्नी ने सीने पर बैठकर दबाया गला

यूपी के फिरोजाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति से विवाद के बाद पत्नी ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपी महिला ने फिर इस पूरे मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की लेकिन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

ये घटना थाना सिरसागंज का बताया जा रहा है, जहां ग्राम गुरैया सोहेलपुर निवासी शिवम उर्फ राहुल की 11 सितंबर की रात को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस के मुताबिक घटना के बाद मृतक की पत्नी प्रीति लगातार बयान बदलकर गुमराह करने का प्रयास कर रही थी. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने की बात सामने आई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया.

शराब को लेकर हुआ था विवाद

शिवम अहमदाबाद में स्थित कंपनी में काम करता था. 9 सितंबर को वह गांव लौटा था. इस दौरान उसकी पत्नी प्रीति भी इटावा से ससुराल आ गई. 11 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे शिवम शराब पीकर घर पहुंचा, जिसके बाद उसका पत्नी से विवाद हो गया. शिवम की मां मुन्नी और पिता बलवीर सिंह घर के निचले हिस्से में थे. झगड़े की आवाज सुनकर दोनों पहुंचे और विवाद को शांत करा दिया.

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थोड़ी ही देर बाद दोनों के बीच एक बार फिर से झगड़ा शुरू हो गया. इस बार शिवम, प्रीति को बाल पकड़कर पीटने लगा. छुटकारा पाने के लिए प्रीति ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो दरवाजे की और गिर गया. तभी प्रीति ने नशे में धुत्त पति की छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया. कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया. करीब 1 घंटे बाद प्रीति ने सास और ससुर को नीचे जाकर पति को फंदा लगाने की जानकारी दी. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद प्रीति ने इटावा में अपने भाई अक्षय को फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी और इस हत्या में एक नई कहानी गढ़ दी गई. प्रीति के भाई अक्षय ने बताया कि उसके जीजा ने जहर खाकर जान दी है. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला साफ हो गया कि शिवम की मौत गला दबाने से हुई है.

मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पुलिस ने मृतक की मां मुन्नी देवी की तहरीर पर थाना सिरसागंज में 15 सितंबर को आरोपी पत्नी प्रीति के खिलाफ धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 15 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर आरोपी अभियुक्ता प्रीति को शेरपुरा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने महिला के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है.

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि पति-पत्नी का आपस में विवाद हुआ था, झगड़े के दौरान तैश में आकर पत्नी प्रीति ने शिवम की मारपीट और उसकी प्रताड़ना से तंग आकर उसकी छाती पर बैठकर अपने हाथों से शिवम का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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