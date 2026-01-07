फिरोजाबाद में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर लगाया ये आरोप

फिरोजाबाद में वांछित अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपियों के परिजनों ने हमला कर बदमाशों को घर से भगा दिया. इतना ही नहीं आरोपियों के परिजनों ने पुलिस के हथियार भी छीनने की कोशिश की. वहीं, दूसरी तरफ वांछित आरोपी के परिवार की महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है. यह पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के एका थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव का है. पुलिस ने इस मामले में नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

घटना के बाबत जसराना के क्षेत्राधिकार प्रेम प्रकाश पांडे ने बताया कि जनपद भर में वांछित अपराधियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में थाना एका क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के वांछित अपराधी सुरेश कुमार जिसके कोर्ट से वारंट जारी हुए हैं, इन्हें पकड़ने के लिए थाना एका की पुलिस उनके घर गई थी.

आरोपियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल

पुलिस अधिकारी ने बताया कि, इस दौरान आरोपियों के घर वालों ने सामूहिक रूप से पुलिस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और वांछित सुरेश कुमार को घर से भगा दिया. पुलिस पर हमले के दौरान पुलिस के हथियार भी छीनने का प्रयास किया गया. इस हमले के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. इस मामले में पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट और हथियार छीनने के प्रयास के आरोप में 9 नामजद सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर लगाया आरोप

वहीं, दूसरी वांछित आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है. महिलाओं ने आरोप लगाया गया है कि जब इस देने गए सभी पुलिसकर्मी और उससे कोई भी महिला पुलिस कर्मी नहीं थी पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट की है.

मामले में एसएसपी ने क्या कहा?

वहीं इस मामले पर एसएसपी सौरभ दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया है कि वारंटी को भगा दिया गया था, इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जबकि, महिलाओं की शिकायत पर सीओ जसराना को जांच सौंपी गई है. जांच के बाद ही सभी तथ्य सामने आएंगे.