Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडटेलीग्राम ग्रुप में बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो बेचती थी महिला, गिरफ्तार

टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो बेचती थी महिला, गिरफ्तार

फिरोजाबाद में टेलीग्राम एप के जरिए बच्चों के यौन शोषण से जुड़े वीडियो बेचने के आरोप में पूजा नामक महिला को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने उसके खिलाफ आईती और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है.

Written By : रंजीत गुप्ता |  Updated at : 04 Sep 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बाल यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करने और बेचने के मामले में रजावली थाना पुलिस ने एक बड़ा पर्दाफाश किया है. पुलिस ने नगला बीच की रहने वाली 29 वर्षीय महिला पूजा माथुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और आईटी एक्ट (IT Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपी महिला पिछले छह महीने से इस अवैध कारोबार में लिप्त थी. वह टेलीग्राम ग्रुप 'सैलर सब 01' के जरिए भारतीय और विदेशी बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो और उनके लिंक लोगों को उपलब्ध कराती थी. एक वीडियो के बदले वह ग्राहकों से 100 से 500 रुपये तक वसूलती थी. यह रकम वह सीधे अपने यूपीआई (UPI) खाते से बैंक में ट्रांसफर करवाती थी.

यह भी पढ़ें: नीशू आजाद मामले में CJP को मिला नगीना सांसद चंद्रशेखर का साथ, पहुंचे थाने, सामने आई तस्वीर

मोबाइल को लेकर रहती थी सतर्क, भाइयों को भी छूने नहीं देती थी

पुलिस जांच में सामने आया कि महिला अपने मोबाइल फोन को लेकर बेहद सतर्क रहती थी. उसने फोन पर कई तरह के सुरक्षा लॉक लगा रखे थे और अपने सगे भाइयों को भी इसे छूने नहीं देती थी. जब भी परिवार का कोई सदस्य फोन के पास आता, वह तुरंत विवाद करने लगती थी. परिजन इसे उसकी निजी पसंद समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस मोबाइल में इंटरनेट की सबसे घिनौनी दुनिया का नेटवर्क छिपा है.

मायके वालों को भनक तक नहीं लगी

गुरुवार को जब रजावली थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने पूजा माथुर को उसके मायके से गिरफ्तार किया, तो उसके भाई और अन्य परिजन हैरान रह गए. जब पुलिस ने उन्हें पूजा की करतूत और टेलीग्राम ग्रुप में बेचे जा रहे अश्लील वीडियो के बारे में बताया, तो परिजन थाने में ही रो पड़े.

साइबर सेल मुख्यालय, लखनऊ ने इस संबंध में ट्रैस (ट्रेस) किया था, जिसके बाद रजावली थाना पुलिस और साइबर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. पुलिस अब आरोपी महिला के मोबाइल डेटा, बैंक खातों और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े संदिग्ध ग्राहकों की गहनता से पड़ताल कर रही है कि उसने यह काली कमाई किन-किन खातों में ट्रांसफर की थी.

यह भी पढ़ें: स्वतंत्र भारद्वाज पर निशु आजाद का बयान, कहा- दिल्ली पुलिस पागल बना रही है

About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेपाल त्रासदी पर अखाड़ा परिषद मदद को आया आगे, 51 लाख का लिया संकल्प
नेपाल त्रासदी पर अखाड़ा परिषद मदद को आया आगे, 51 लाख का लिया संकल्प
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर में मस्जिद विवाद पर जिला कोर्ट का फैसला, मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका
सहारनपुर में मस्जिद विवाद पर जिला कोर्ट का फैसला, मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में H1N1 और जापानी फीवर के मामले, 80 घरों में 345 लोगों का सर्वे
रामपुर में H1N1 और जापानी फीवर के मामले, 80 घरों में 345 लोगों का सर्वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव से क्यों मिले आशुतोष रांका? अवधेश प्रसाद ने दिया जवाब
अखिलेश यादव से क्यों मिले आशुतोष रांका? अवधेश प्रसाद ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
क्रिकेट
सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव
सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव
इंडिया
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' ने डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, लोग बोले- हिट है
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
एग्रीकल्चर
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget