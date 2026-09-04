टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो बेचती थी महिला, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बाल यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करने और बेचने के मामले में रजावली थाना पुलिस ने एक बड़ा पर्दाफाश किया है. पुलिस ने नगला बीच की रहने वाली 29 वर्षीय महिला पूजा माथुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और आईटी एक्ट (IT Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपी महिला पिछले छह महीने से इस अवैध कारोबार में लिप्त थी. वह टेलीग्राम ग्रुप 'सैलर सब 01' के जरिए भारतीय और विदेशी बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो और उनके लिंक लोगों को उपलब्ध कराती थी. एक वीडियो के बदले वह ग्राहकों से 100 से 500 रुपये तक वसूलती थी. यह रकम वह सीधे अपने यूपीआई (UPI) खाते से बैंक में ट्रांसफर करवाती थी.

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मोबाइल को लेकर रहती थी सतर्क, भाइयों को भी छूने नहीं देती थी

पुलिस जांच में सामने आया कि महिला अपने मोबाइल फोन को लेकर बेहद सतर्क रहती थी. उसने फोन पर कई तरह के सुरक्षा लॉक लगा रखे थे और अपने सगे भाइयों को भी इसे छूने नहीं देती थी. जब भी परिवार का कोई सदस्य फोन के पास आता, वह तुरंत विवाद करने लगती थी. परिजन इसे उसकी निजी पसंद समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस मोबाइल में इंटरनेट की सबसे घिनौनी दुनिया का नेटवर्क छिपा है.

मायके वालों को भनक तक नहीं लगी

गुरुवार को जब रजावली थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने पूजा माथुर को उसके मायके से गिरफ्तार किया, तो उसके भाई और अन्य परिजन हैरान रह गए. जब पुलिस ने उन्हें पूजा की करतूत और टेलीग्राम ग्रुप में बेचे जा रहे अश्लील वीडियो के बारे में बताया, तो परिजन थाने में ही रो पड़े.

साइबर सेल मुख्यालय, लखनऊ ने इस संबंध में ट्रैस (ट्रेस) किया था, जिसके बाद रजावली थाना पुलिस और साइबर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. पुलिस अब आरोपी महिला के मोबाइल डेटा, बैंक खातों और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े संदिग्ध ग्राहकों की गहनता से पड़ताल कर रही है कि उसने यह काली कमाई किन-किन खातों में ट्रांसफर की थी.

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