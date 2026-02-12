आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान

दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में तीन लोगों की हत्या के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार हुए फिरोजाबाद के रहने वाले तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को दिल्ली पुलिस साक्ष्य जुटाने के लिए फिरोजाबाद लेकर पहुंची. दिल्ली पुलिस पहले कमरुद्दीन को लेकर थाना रामगढ़ पहुंची. यहां पुलिस ने कामुद्दीन की आमद करने के बाद थाना रामगढ़ पुलिस के साथ कमरुद्दीन को उसके घर ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसके घर के भीतर जाकर साक्ष्य संकलन किया.



इसके बाद कमरुद्दीन को थाना बसई मोहम्मदपुर स्थित उसे मजार पर ले जाया गया, जहां कमरुद्दीन तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए लोगों को ले जाता था. बताया जा रहा है कि कमरुद्दीन इसी जगह तंत्र-मंत्र का कार्य करता था. दिल्ली पुलिस सोफीपुर मजार के बाद कमरुद्दीन को जिला अस्पताल लेकर पहुंची यहां पर दिल्ली पुलिस ने कमरुद्दीन का चिकित्सा परीक्षण कराया.

पिछले साल लालच दिखाकर ली थी दो लोगों की जान

दिल्ली से गिरफ्तार हुए तांत्रिक कमरुद्दीन के तार फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं. फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के रहने वाले कमरुद्दीन के तंत्र-मंत्र और लालच में फंसाकर कमरुद्दीन ने दो लोगों की जान ले ली थी. थाना एका क्षेत्र के रहने वाले रामनाथ और थाना उत्तर क्षेत्र के रहने वाले पूरन सिंह की मौत बीते साल 2025 में 8 मई को हो गई थी.



बताया गया कि दोनों की लाश फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के बंद पड़ी ग्लास फैक्ट्री के सामने मजार के पास मिली थी. लाश के पास में लड्डू पानी के गिलास नींबू और तांत्रिक क्रिया से संबंधित सामग्री बरामद की हुई थी. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ था रामनाथ और पूरन सिंह की मौत जहर से हुई थी.

तंत्र-मंत्र में आकर किया था जहरीले लड्डू का सेवन

पुलिस के मुताबिक, तांत्रिक कमरुद्दीन ने रामनाथ और पूरन सिंह को तांत्रिक क्रिया के बाद गड़े हुए धन मिलने की जानकारी दी थी. दोनों लालच में फंसकर कमरुद्दीन के तंत्र-मंत्र का शिकार हुए और जहर वाले लड्डू का सेवन कर लिया जिससे दोनों की मौत हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में पहले आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन विवेचना के बाद आरोपी कमरुद्दीन के विरुद्ध साजिशन हत्या की धाराएं विवेचना के दौरान बढ़ाई गई.



पुलिस के मुताबिक, फिरोजाबाद जनपद न्यायालय में एडीजे 8 के मामले की सुनवाई चल रही है इस मुकदमे में अब तक आरोपी कमरुद्दीन के खिलाफ आप लगभग तय हो चुके हैं 13 फरवरी 2026 को इस मामले में वादी राम सिंह की इस मामले में गवाही होनी है और उसके बाद कोर्ट अदालत अपना इस मामले में फैसला सुनाएगी . दिल्ली की घटना के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने इस मामले में पैरवी और तेज कर दी है जिससे कमरुद्दीन जैसे शातिर तांत्रिक को कड़ी से कड़ी सजा हो सके.

कमरुद्दीन के बारे में स्थानीय लोगों ने क्या बताया?

बता दें कि थाना रामगढ़ इलाके के आकाशवाणी रोड पर जिस जगह कमरुद्दीन का घर है, जब वहां के स्थानीय लोगों से कमरुद्दीन के विषय में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि कमरुद्दीन एक सरल और साधारण व्यवहार वाला व्यक्ति है. इसके घर दूर-दराज से तंत्र-मंत्र करने के लिए कुछ लोग जरूर आते थे.