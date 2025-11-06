फिरोजाबाद: 9 महीने से फरार उप-डाकपाल गिरफ्तार, 2.67 करोड़ के गबन का आरोप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद: 9 महीने से फरार उप-डाकपाल गिरफ्तार, 2.67 करोड़ के गबन का आरोप

Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में बचत योजनाओं के पैसे से सट्टा खेलने वाले उप डाकपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ढाई करोड़ से ज्यादा का गबन कर फरार चल रहा था.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Nov 2025 11:09 PM (IST)
फिरोजाबाद की टूंडला पुलिस ने 9 माह से फरार चल रहे टूंडला डाकघर के उप डाकपाल रवि प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया. रवि प्रकाश के ऊपर टूंडला डाकघर की बचत योजनाओं का 2.67 करोड़ रुपये गबन करने के आरोप में पुलिस ने मार्च 2025 में मुकदमा दर्ज किया था. कड़ी मशक्कतों के बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपी को दबोच लिया.

आरोपी फिरोजाबाद के टूंडला कोतवाली क्षेत्र के रेलवे जंक्शन स्थित पोस्ट ऑफिस में 2023 में तैनात हुआ था. उप डाकपाल रवि प्रकाश राठौर ने अलग-अलग सरकारी बचत योजनाओं के दो करोड़ 67 लाख 40000 रुपए का गबन कर उस पैसे को सट्टेबाजी में लगा दिया. 

रेलवे परिसर स्थित पोस्ट ऑफिस में पोस्ट-मास्टर ने ही करोड़ों रुपये घोटाला कर दिया. मामले में सहायक डाक अधीक्षक ने आरोपी तत्कालीन पोस्ट-मास्टर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई. गबन की गई धनराशि सरकारी थी, जो विविध बचत योजनाओं की थी. 

डाकघर के सहायक अधीक्षक ने क्या बताया?

फिरोजाबाद डाकघर के सहायक अधीक्षक अजय दुबे के मुताबिक फिरोजाबाद के थाना उत्तर अंतर्गत कोटला रोड टापाखुर्द निवासी रवि प्रकाश राठौर टूंडला रेलवे स्टेशन स्थित उप डाकघर में कार्यवाहक सब पोस्ट-मास्टर (उप डाकपाल) के पद पर तैनात था. उसने 6 जनवरी 2023 से 26 अक्टूबर के बीच अलग-अलग तारीखों में सरकारी बचत योजनाओं के 2.67 करोड़ रुपये का गबन कर लिया. 

पूरे मामले की जानकारी इस साल जनवरी में हुई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की गई. जांच के दौरान मामला सही पाया गया. इस मामले में सहायक डाक अधीक्षक द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना टूंडला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. उन्होंने बताया कि आरोपी उप डाकपाल पिछले साल मई माह से ड्यूटी पर नहीं आया था. पोस्टऑफिस में एक पोस्ट-मास्टर, छह लिपिक, छह पोस्टमैन सहित कुल 16 कर्मचारी तैनात हैं.

मामले पर क्या बोले वर्तमान पोस्ट-मास्टर?

वर्तमान पोस्ट-मास्टर अनूप शर्मा का कहना था कि सरकारी बचत योजनाओं की धनराशि का गबन हुआ है. सहायक डाक अधीक्षक के मुताबिक आरोपी रवि प्रकाश राठौर ने टूंडला मुख्य डाकघर के अंतर्गत आने वाले टूंडला चौराहा और हजरत पुर डाकघर की बचत योजनाओं की धनराशि का भी गबन किया. तीन पोस्ट ऑफिस से आरोपी ने करोड़ों का गबन किया था.

पुलिस के मुताबिक आरोपी रवि प्रकाश ने डाक घर में जमा होने वाली धनराशि को खातों में जमा न कर खर्च कर लिया. आरोपी ने शुरू में हजारों रुपये और फिर एक से पांच-पांच लाख रुपये निकाले. सर्वाधिक एक बार में आठ लाख रुपये का गबन किया गया.

टूंडला पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने दी यह जानकारी

टूंडला के क्षेत्र अधिकारी अम्बरीष कुमार ने बताया कि 11 मार्च 2025 को टूंडला कोतवाली में डाकघर के अधीक्षक अजय दुबे ने एक मुकदमा दर्ज कराया था. इस तहरीर के मुताबिक उपडाकपाल के पद पर तैनात रवि प्रकाश द्वारा सरकारी बचत योजनाओं का 2 करोड़ 67 लाख 40 हजार रुपया 1 जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2024 तक लगातार गबन किया गया.

तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन आरोपी 9 माह से फरार चल रहा था. कोर्ट द्वारा गैरजमानती वारंट की भी कार्रवाई की गई. फिलहाल पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी रवि प्रकाश को जरौली कट से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया.

Input By : रंजीत गुप्ता
Published at : 06 Nov 2025 11:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Firozabad News UP Police
