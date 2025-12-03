फिरोजाबाद में बेटे ने फावड़े से हमला कर मां को उतारा मौत के घाट, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

फिरोजाबाद जिले के थाना नारखी क्षेत्र से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, यहां एक कलयुगी बेटे ने फावड़े से हमला कर मां को मौत के घाट उतार दिया. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस की शुरुआती जांच में अवैध संबंध में हत्या की बात सामने आई है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, 42 वर्षीय महिला मिथिलेश पत्नी ललित कुमार अपने मायके से अपनी ससुराल बहरोनपुर आई थी. यहां मंगलवार शाम मिथिलेश और उसके बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा की 20 वर्षीय बेटे हर्ष ने घर में रखे फावड़े से मां पर हमला कर हत्या कर दी. पुलिस की शुरुआती की जांच में सामने आया कि बेटे चरित्र संदेह में वारदात को अंजाम दिया.

दो वर्ष पहले महिला के पति ने की थी खुदकुशी

बताया गया कि मृतक मिथिलेश के पति ललित कुमार ने 2 वर्ष पूर्व आत्महत्या कर ली थी, ललित अपनी पत्नी मिथलेश के चाल चलन से परेशान था, इसके बाद तंग आकर उसने फांसी लगाकर जान दे दी थी. ललित के बेटे पिता की मौत के लिए अपनी मां को ही जिम्मेदार मानते थे.

मामूली कहासुनी में आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम

बताया गया कि बेटे भी मिथिलेश के चाल चलन से परेशान हो चुके थे. हाल ही में दिल्ली से वापस लौटी मिथिलेश और उसके बेटे में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. विवाद इतना बढ़ा की मिथिलेश के बड़े बेटे हर्ष ने अपनी मां की फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया.

टूंडला के डिप्टी एसपी अमरीश कुमार ने बताया कि 42 वर्षीय महिला मिथिलेश पत्नी स्वर्गीय ललित कुमार की हत्या उसके बड़े बेटे 20 वर्षीय हर्ष कुमार ने धारदार हथियार से कर दी, हर्ष अपने पांच भाई बहनों में बड़ा बेटा है. प्राथमिक सूचना के आधार पर मिथिलेश और हर्ष के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ था.

उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अन्य पहलू भी सामने आ रहे हैं. सभी तथ्यों और पहलुओं को जांच में शामिल किया जाएगा. फिलहाल मौके पर पहुंच कर शव का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है आरोपी बेटे की तलाश जारी है.