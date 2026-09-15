फिरोजाबाद: पति को ले गई पुलिस तो बिगड़ी गर्भवती पत्नी की तबीयत, मौत, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

फिरोजबाद में शिकोहाबाद के गांव लभुआ में परचून की दुकान में हुई चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा दो युवकों को हिरासत में लिए जाने के बाद एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई. महिला के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है.

गर्भवती महिला की मौत के मामले में SSP आदित्य लांगे ने अब कार्रवाई कर दी है. उन्होंने शिकोहाबाद थाने में तैनात 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. इसमें 2 दरोगा, 2 हेड कांस्टेबल और 2 सिपाही शामिल हैं.

बता दें कि महिला की मौत के बाद थाने में जमकर हंगामा हुआ था. मामले को गंभीरता से लेते हुए SSP ने तत्काल प्रभाव से निलंबन किया है. पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

महिला की मौत पर भड़के चंद्रशेखर आजाद

वहीं अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पुलिस पर भड़क गए हैं. चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट में लिखा, "लभुआ में पुलिस की दबिश के दौरान हुई दबंगई के बाद साढ़े आठ माह की गर्भवती दलित महिला अंजलि की मृत्यु बेहद दुखद और गंभीर मामला है."

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आजाद ने बताया, "परिजनों का कहना है कि सोमवार रात करीब 11 बजे पुलिस बिना किसी FIR के एक मामले में उसके पति को हिरासत में लेने पहुंची. आरोप है कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने अंजलि को धक्का दिया और उसके पेट में लात मार दी, जिससे वह गिर गई. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई."

चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी से की मांग

चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले की मांग सीएम योगी से कर दी है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा, "यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना है. यूपी सरकार से हमारी मांग है कि गर्भवती महिला की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय और उचित आर्थिक सहायता दी जाए."

उन्होंने आगे परिवार के साथ खड़े होने की भी बात कही है. उन्होंने लिखा, "भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की जिला टीम घटना के बाद से ही पीड़ित परिजनों के साथ है. हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं. प्रकृति उन्हें इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दे."

पुलिसकर्मियों पर FIR की मांग को लेकर सपा का प्रदर्शन

आरोपी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और महासचिव रामजीलाल सुमन ने शिकोहाबाद कोतवाली में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. सपा सांसद रामजीलाल सुमन, विधायक सर्वेश यादव, पूर्व विधायक अजीम भाई, रमेश चंचल जिला अध्यक्ष शिवराज यादव सहित सपा नेता थाने में मौजूद हैं.

इस बीच पुलिस और समाजवादी पार्टी नेताओं की वार्ता विफल नजर आई. रामजीलाल सुमन और एडीजी भगत सिंह के बीच बातचीत हुई थी. इस दौरान सपा नेता आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर अड़े हुए हैं.

परिजनों ने बताई पूरी घटना

बता दें कि गांव लभुआ में दो दिन पूर्व परचून की दुकान में चोरी हुई थी. इसी मामले में पुलिस रविवार रात करीब 12 बजे दो लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी. इनमें गौरव भी शामिल था. परिजनों के अनुसार, गौरव की गर्भवती पत्नी की इसी दौरान तबीयत बिगड़ गई.

परिजन महिला को प्रसव के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे. सोमवार सुबह करीब 10 बजे महिला ने बच्चे को जन्म दिया. प्रसव के बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. महिला की मौत की जानकारी मिलने पर परिजनों में आक्रोश फैल गया.

परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बिना प्राथमिकी दर्ज किए गौरव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. उन्होंने महिला की तबीयत बिगड़ने और मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया. घटना के बाद आक्रोशित परिजन शिकोहाबाद थाने पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और मामले में निष्पक्ष जांच तथा कार्रवाई की मांग की.

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