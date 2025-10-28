फिरोजाबाद में किसानों ने पकड़ी नकली खाद, मैक्स गाड़ी से 55 बोरी बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में नकली खाद की 55 बोरियां बरामद हुआ है. पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने किसानों की मदद से नकली खाद को बरामद किया और एक मैक्स लोडर गाड़ी जब्त की. पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को हिरासत में लिया गया है.

ये घटना फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की है. जिला कृषि अधिकारी सुमित चौहान के मुताबिक उन्हें किसानों से सूचना मिली थी कि नकली डीएपी की गाड़ी शिकोहाबाद क्षेत्र के मैनपुरी रोड स्थित सूरजपुर रुधैनी पर उतारी जा रही है, इसी दौरान किसानों ने जब नकली डीएपी देखी तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया.

किसानों के हंगामे के बाद कार्रवाई

किसानों के हंगामे की सूचना पर मौके पर तहसील प्रशासन, पुलिस और जिला कृषि अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंच गए. उतारी जा रही दो ब्रांड की नकली डीएपी के सैंपल कृषि विभाग की टीम द्वारा लिए गए हैं. जिसके बाद कृषि विभाग की टीम ने नकली डीएपी की 55 बोरियों समेत एक मैक्स लीडर को जब्त कर लिया.

दरअसल डीएपी की किल्लत के चलते किसानों ने शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नगला इंची के रहने वाले रजनीश यादव के बहकावे में आकर डीएपी के लिए एडवांस पेमेंट दिया था.

किसानों के मुताबिक गांव सूरजपुर रूधैनी के आधा दर्जन किसानों ने मिलकर गांव नगला इंची के रहने वाले रजनेश यादव से 1500 रू. प्रति बोरी के हिसाब से डीएपी खाद खरीदी थी. सभी किसानों ने मिलकर रजनेश यादव को 90 हजार रुपये भी दे दिए.

पुलिस ने गाड़ी और नकली डीएपी की जब्त

वायदे के मुताबिक सोमवार की शाम डीएपी से भरी हुई गाड़ी किसानों के पास पहुंच गई जैसे ही गाड़ी से बोरिया उतरना शुरू हुई किसानों ने देखते ही डीएपी को नकली होने का दावा कर दिया और हंगामा खड़ा कर दिया. किसानों का हंगामा देख डीएपी सप्लाई देने वाला रजनेश यादव मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने 55 बोरी नकली डीएपी को जब्त कर लिया, जिला कृषि अधिकारी सुमित चौहान के मुताबिक ये नकली बोरियां दो अलग-अलग ब्रांड के नाम से लाई गई थी, इसके सैंपल ले लिए गए हैं. आरोपी गाड़ी चालक को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के विरुद्ध तहरीर देकर थाना शिकोहाबाद में प्राथमिक की दर्ज कराई गई है.

इनपुट- रंजीत गुप्ता