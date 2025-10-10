फिरोजाबाद में एक ही रात दो एनकाउंटर, ऑटो चालक और वाहन चोर को पुलिस ने मारी गोली

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पुलिस ने बुधवार रात दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान एक ऑटो चालक और एक वाहन चोर को दबोचा है. इसमें महिला के साथ गलत मंशा के साथ सुनसान जगह पर ले जाने वाले ऑटो चालक का मिशन शक्ति फेज पांच के तहत मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक महिला ने स्टेशन से ऑटो बुक किया था तब ऑटो ड्राईवर ने महिला के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी. पुलिस उसे तलाश रही तबउसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जबाबी फायरिंग में उसे पैर में गोली लगी.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक थाना शिकोहाबाद में 7 अक्टूबर की रात तकरीबन एक बजे एक महिला शिकोहाबाद स्टेशन पर संगम एक्सप्रेस से उतरी थीं. स्टेशन से बाहर निकलकर मैनपुरी चौराहा जाने के लिये ऑटो नं0 यू0पी0 83 डी0टी0 6242 में बैठ गई. रास्ते में ऑटो चालक ऑटो को हाइवे से सर्विस रोड पर गलत मंशा के साथ सुनसान जगह पर ले जाने लगा. इसी दौरान ऑटो में बैठी महिला ऑटो चालक की मंशा को भांपकर ऑटो से कूद गयी. जिससे महिला को चोट लगी. महिला की तहरीर के आधार पर थाना शिकोहाबाद पर मु0अ0सं0 690/25 धारा 115(2)/303(2)/76/126(2) बीएनएस धाराओं में पंजीकृत किया गया.

गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित

एसएसपी सौरभ दीक्षित द्वारा मिशन शक्ति फेज 05 अभियान के तहत आरोपी ऑटो चालक की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया. टीम द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया. पुलिस टीम द्वारा आरोपी ऑटो चालक राजेश कुमार उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र लल्लूराम निवासी नगला कन्हई थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद को 24 घंटे के भीतर बुधवार की देर शाम पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर एक जिंदा, एक खोखा कारतूस ,एका जिंदा कारतूस,घटना में प्रयुक्त ऑटो, पीड़िता का एक बैग जिसके अंदर उसके कपड़े और पानी की बोतल को बरामद किया गया.

बेंदी की पुलिया पर दूसरी मुठभेड़

वहीं दूसरी मुठभेड़ फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके में बेंदी की पुलिया के पास हुई. इस मुठभेड़ में लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमों में वांछित वाहन चोर अनूप को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया. फिरोजाबाद के ASP नगर रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी की दो कार सवार बदमाश घटना को अंजाम देने की फिराक में है. थाना उत्तर प्रदेश में सर्विलांस और एसओजी टीम के साथ मिलकर बदमाशों की लोकेशन ट्रेस कर उनकी घेरा बंदी शुरू की.

बेंदी की पुलिया के पास सामने से आ रही एक कार को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश फायरिंग कर भागने लगे इस दौरान पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की इस फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी. पास जाकर इस बदमाश की पहचान अनूप कुमार निवासी थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी के रूप में हुई. इस पर डेढ़ दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. पकड़े गए बदमाश के पास से एक एक कर एक तमंचा जिंदा और खाली कारतूस और 7000 बरामद हुए हैं. पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा है जिसे विधिक कर्रवाई के बाद जेल भेजा जाएगा.