फिरोजाबाद पुलिस ने हाईवे पर स्टंट करते आठ युवकों को सिखाया सबक, दो कारें सीज

फिरोजाबाद की टूंडला कोतवाली पुलिस ने आठ स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक ये सभी युवक टूंडला कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कारों को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए और स्टंट कर रहे थे. नेशनल हाईवे पर गुजर रहे लोग इन स्टंटबाजों की रफ्तार देखकर सहम गए. राहगीरों ने सड़क पर असुरक्षा का खतरा भापते हुए स्टंट बाजी कर रहे कार सवारों की सूचना पुलिस को दी.

पुलिस की घेराबंदी और गिरफ्तारी

टूंडला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को जैसे ही हाईवे पर स्टंट बाजी की सूचना मिली तो उन्होंने कोतवाली क्षेत्र की सभी पुलिस चौकियों को अलर्ट करते हुए हाईवे पर चेकिंग शुरू कर दी. राजा का ताल पुलिस चौकी पर तैनात स्टाफ ने कोतवाली पुलिस की सूचना पर हाईवे पर घेराबंदी शुरू कर दी, लेकिन यह स्टंटबाज पुलिस को चकमा देकर आगे निकल गए. लेकिन राजा का लाल चौकी इंचार्ज ने इन्हें पकड़ने के लिए सफल प्रयास करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार युवकों और बरामद वाहन

टूंडला के क्षेत्राधिकार अमरीश कुमार ने बताया कि हाईवे पर बाइक सवार और कार सवार युवकों के स्टंट करने की शिकायतें मिल रही थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में आठ युवकों को गिरफ्तार किया है. इन युवकों से दो कारें भी बरामद की गई हैं. पकड़े गए सभी युवक जनपद फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र, थाना दक्षिण क्षेत्र और थाना नागला खंगार क्षेत्र के रहने वाले हैं. सभी युवकों का एमबी एक्ट में चालान करते हुए जेल भेजा गया है, साथ ही दो वाहन — महिंद्रा XUV 700 और एक क्रेटा कार — को सीज किया गया है.