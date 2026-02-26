उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि तीन युवक घायल हो गए. हादसा गांव डडियामई कट के पास स्कूटी और बुलेट बाइक की भीषण भिड़ंत के कारण हुआ.

सुनीता देवी (45) पत्नी चरण सिंह, निवासी केशरी थाना नसीरपुर, कुछ समय पहले गिरकर चोटिल हो गई थीं. बुधवार को उनका बेटा आलोक (20) शिकोहाबाद में मां का एक्सरे कराकर स्कूटी से अपने गांव केशरी लौट रहा था. जब स्कूटी डडियामई कट के पास पहुंची तभी सामने से आ रही बुलेट बाइक उससे टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए.

चारों लोग सड़क पर गिरे, महिला की मौत

टक्कर लगते ही स्कूटी और बुलेट सवार सभी लोग सड़क पर जा गिरे. हादसे की सूचना पाते ही राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सुनीता देवी को मृत घोषित कर दिया. घायलों में महिला का बेटा आलोक, बुलेट सवार रौनक पुत्र मनोज कुमार और विनय पुत्र डॉ. संजय निवासी आसाबाद शामिल हैं.

परीक्षा देने जा रहे दोस्त को लेने निकले थे बुलेट सवार

जानकारी के अनुसार बुलेट सवार युवक का एक दोस्त हाईस्कूल की परीक्षा दे रहा था. बुलेट सवार उसे लेने जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया. हादसे की खबर सुनते ही परिजन रोते-बिलखते मौके पर पहुंच गए और परिवार में कोहराम मच गया.

पुलिस ने भेजा पोस्टमार्टम के लिए

शिकोहाबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि स्कूटी और बुलेट की टक्कर में एक महिला की मौत हुई है जबकि महिला का बेटा और बुलेट सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है.