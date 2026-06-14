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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFirozabad News: पूर्व विधायक के बेटे ने उठाया आत्मघाती कदम, कैंसर पीड़ित पत्नी को मारी गोली; फिर की आत्महत्या

Firozabad News: पूर्व विधायक के बेटे ने उठाया आत्मघाती कदम, कैंसर पीड़ित पत्नी को मारी गोली; फिर की आत्महत्या

Firozabad News In Hindi: यूपी पुलिस के एक सेवानिवृत्त सब-इनस्पेक्टर (SI) ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पहले पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

By : रंजीत गुप्ता | Updated at : 14 Jun 2026 12:27 PM (IST)
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फिरोजाबाद के शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र के सुभाष चौराहा (तिराहा) इलाके में शनिवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब यूपी पुलिस के एक सेवानिवृत्त सब-इनस्पेक्टर (SI) ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पहले पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गोली लगने से पूर्व एसआई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक शिकोहाबाद के पूर्व कांग्रेसी विधायक के पुत्र थे.

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनुज चौधरी के मुताबिक, सुभाष चौराहा निवासी राकेश यादव (60 वर्ष) उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. वह शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र से 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे स्वर्गीय जगदीश सिंह यादव के पुत्र थे. पुलिस से रिटायर होने के बाद राकेश यादव ने वकालत शुरू की थी.

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डिप्रेशन की वजह से रिटायर्ड एसआई ने उठाया आत्मघाती कदम

बताया जा रहा है कि राकेश यादव पिछले कुछ समय से गहरे अवसाद (डिप्रेशन) में चल रहे थे. उनकी पत्नी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं, जिसके कारण वह काफी परेशान रहते थे. इसके अलावा राकेश यादव पर कोई कानूनी मुकदमा भी चल रहा था, जिसे लेकर वह मानसिक तनाव में थे.

रात 9 बजे गोलियों की गड़गड़ाहट से दहला इलाका

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना रात लगभग 9:00 बजे की है. सुभाष चौराहा स्थित राकेश यादव के घर से अचानक बैक-टू-बैक दो राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दी. गोलियों की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग दौड़े, तो घर के अंदर राकेश और उनकी पत्नी लहूलुहान हालत में पड़े थे. पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी.

अस्पताल में पत्नी ने भी तोड़ा दम

सूचना मिलते ही शिकोहाबाद कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आनन-फानन में दोनों को शिकोहाबाद संयुक्त चिकित्सालय भिजवाया, जहाँ डॉक्टरों ने राकेश यादव को मृत घोषित कर दिया. वहीं, उनकी पत्नी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत फिरोजाबाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया.

पुलिस की कार्रवाई जारी

इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और हड़कंप का माहौल है. मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

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About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Firozabad News UP Police
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