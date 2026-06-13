फिरोजाबाद में सर्राफ से लाखों की लूट, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर नकदी और आभूषण ले गए बदमाश

फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात बेखौफ बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने दुकान बंद कर घर लौट रहे सर्राफा व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और लाखों की नकदी व आभूषणों से भरा थैला लूटकर फरार हो गए. इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके के व्यापारियों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है.

पीड़ित सर्राफा व्यवसायी के मुताबिक, घटना रात लगभग 8:30 बजे की है. वह थाना शिकोहाबाद के मोहल्ला खतराना क्षेत्र से अपनी दुकान बढ़ाकर (बंद करके) रोजाना की तरह मोटरसाइकिल से अपने घर वापस जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे तीन बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोक लिया.

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नकदी और ज्वेलरी लूट ले गए बदमाश

इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, बदमाशों ने उनकी आँखों में मिर्च का पाउडर झोंक दिया. आंखों में तेज जलन के कारण जब तक स्वर्णकार संभल पाते, बदमाश उनकी बाइक में फँसा थैला लूटकर तेजी से फरार हो गए. पीड़ित के अनुसार, लूटे गए थैले में लगभग 1,35,000 रुपये की नकदी और करीब 450 ग्राम सोने के आभूषण (स्वर्णाभूषण) रखे हुए थे.

तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज, टीमें गठित

वहीं, रात के समय हुई इस दुस्साहसिक वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण (SP Rural) अनुज चौधरी समेत कई आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुँचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.

व्यापारियों में भारी आक्रोश

इस बड़ी वारदात के बाद स्थानीय सर्राफा कारोबारियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है. व्यापारियों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और पीड़ित व्यापारी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है. पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे.

केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बताया कि घटना की सूचना रात लगभग 8:30 बजे की है, जहां पहले से घात लगाए बैठे युवकों द्वारा व्यापारी की आंखों में मिर्च का पाउडर झोंककर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है. पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को बताया कि थैले में करीब सवा लाख रुपये की नकदी और सोने की ज्वेलरी रखी थी. व्यापारी की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है.

लुटेरों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें गठित

एसएसपी ने आगे बताया कि इस वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को दबोचने के लिए पुलिस की कई विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं. घटनास्थल और उसके आसपास के सभी संभावित मार्गों के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर घटना का सफल खुलासा करेगी.

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