फिरोजाबाद में गृह क्लेश की भेंट चढ़ी महिला, पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पति-पत्नी के बीच विवाद ने हिंसक रूप लिया है, यहां गृह क्लेश के चलते पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वारदात को अंजाम को देकर आरोपी मौके से फरार हो गया. फिलहाल, पुलिस इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना थाना नगला सिंघी क्षेत्र के गांव रामपुर से सामने आई है. बताया गया कि रामपुर के रहने वाले गोविंद ने अपनी पत्नी सीमा को झगड़े के दौरान धारदार हथियार से उसके पेट में हमला कर दिया. इस हमले में घायल पत्नी सीमा की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस बताया कि सीमा की शादी 6 वर्ष पूर्व गोविंद से हुई थी, सीमा और गोविंदा के तीन बच्चे हैं.

हमले में महिला की मौके पर ही मौत

अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद के मुताबिक, नगला सिंघी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के रहने वाले गोविंदा का उसकी पत्नी सीमा के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसमें पति गोविंद ने धारदार हथियार से पत्नी सीमा के पेट पर हमला कर दिया. इस हमले में महिला सीमा की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद के मुताबिक, इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा डायल 112 पर दी गई थी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

उन्होंने बताया कि, सीमा का मायका पक्ष जनपद के ही पचोखरा थाना क्षेत्र के पामारी गांव के रहने वाला हैं. सीमा के पिता ने हत्यारे दामाद गोविंदा के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का दावा है कि फरार आरोपी गोविंदा का जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जाएगा.