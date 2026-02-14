हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा, 3 साल की बच्ची की मौत, 11 मजदूर घायल

फिरोजाबाद में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा, 3 साल की बच्ची की मौत, 11 मजदूर घायल

Firozabad News: इस घटना की सूचना के बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग द्वारा रेस्क्टू कर लेंटर के नीचे फंसे मजदूरों को बाहर निकाल कर जिला अस्पताल भेजा गया.

By : रंजीत गुप्ता | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Feb 2026 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश एक फिरोजाबाद में ककरऊ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दोपहर उस समय चीख-पुकार मच गई, जब निर्माणाधीन मकान का लेंटर अचानक गिर पडा. जिसमें दबकर एक तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गयी, जबकि 11 मजदूर घायल हो गए. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस-प्रशसान की टीम ने मलवा हटवाया, जिसमें घायलों को अस्पताल भिजवाया. हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं.

मलवा हटाने के लिए मौके पर NDRF टीम भी बुला ली गयी, प्रशासन के मुताबिक मलबे में अब कोई नहीं है. शुरूआती जानकारी में लेंटर की शटरिंग एकाएक हटने से हादसा हुआ. ठेकेदार से पूछताछ की जा रही है.

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक ककरऊ कोठी इलाके में अशोक यादव के घर की दूसरी मंजिल पर काम चल रहा था और छत डाली जा रही थी. हादसा उस वक्त हुआ जब आधे से ज्यादा लेंटर पड़ चुका था. इसी दौरान लेंटर के नीचे लगाई गई शटरिंग अचानक धराशाई हो गई और तेज आवाज के साथ और देखते ही देखते लोहे के जाल समेत छत के ऊपर का मालवा नीचे आ गया. इस दौरान लेंटर को डालने का काम कर रहे लगभग 11 मजदूर लेंटर की चपेट में आ गए, जिससे वह घायल हो गए.

लेंटर गिरने की तेज आवाज के साथ ही स्थानीय लोग भी बड़ी तादाद में मौके पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया. खबर मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंच गई.

दमकल टीम ने मजदूरों को निकाला

घटना की सूचना के बाद फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दीक्षित अपर जिला अधिकारी विश्व राजा, सिटी मजिस्ट्रेट विनोद पांडे, उप जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार समेत बड़ी तादाद में प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे के नेतृत्व में अग्निशमन कर्मियों ने लेटर के मलबे को हटाना शुरू कर दिया. पुलिस और अग्निशमन विभाग द्वारा लेटर के नीचे फंसे मजदूरों को बाहर निकाल कर जिला अस्पताल भेजा गया.

11 मजदूर घायल-खतरे से बाहर

अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि थाना उत्तर क्षेत्र में अशोक यादव के मकान की दूसरी मंजिल की छत डाली जा रही थी. इसी दौरान अचानक शटरिंग गिर गई और पूरा लेंटर जाल समेत नीचे आ गया. इस हादसे में 3 वर्षीय बच्ची की दबकर मौत हो गई, जबकि 11 मजदूर घायल हुए हैं. सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया था जिनमें से 6 को मामूली चोटे आई हैं. जबकि पांच मजदूरों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. हालांकि वह भी खतरे से बाहर हैं. फिर भी पूरे मालवा को हटाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कोई भी किसी प्रकार से इस छत के नीचे नहीं दबा हो.

पुलिस का यह भी कहना है की लेंटर डालने वाले ठेकेदार ने सभी मजदूरों की गिनती कर ली है. 15 मजदूर इस लेटर को डालने के लिए आए थे जो कि बाहर निकाल लिए गए हैं.

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
Published at : 14 Feb 2026 07:26 AM (IST)
