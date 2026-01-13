उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मामूली सी बात पर पति और पत्नी के बीच इस कदर विवाद बढ़ गया कि ग़ुस्साए पति ने धारदार हथियार से पत्नी के गले पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घर में चीख पुकार की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

ये घटना थाना नगला खंगर क्षेत्र के नगला नंदे गांव की है जहां आशुतोष नाम का शख्स अपनी पत्नी लता के साथ रहता था. दोनों में अक्सर किसी ने किसी बात को लेकर विवाद रहता हैं. इसी क्रम में दोनों के बीच एक बार फिर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि उसने धारदार हथियार से पत्नी लता के गले पर ज़ोर से वार कर दिया.

धारदार हथियार से पत्नी पर किया वार

पति के हमले में लगा के गले पर गहरी चोट आई और वो बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर पड़ी, जिससे उसकी मौके पर तड़प-तड़प कर मौत हो गई. सिरसागंज के क्षेत्राधिकार अन्वेष कुमार ने बताया कि दंपति के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. लेकिन, इस बार विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.

इस बात को लेकर हुआ था दोनों में विवाद

पुलिस के मुताबिक आशुतोष और लता का एक 20 वर्षीय बेटा भी है जो कि चोरी के आरोप में दिल्ली की एक जेल में बंद है. संभवत इसी को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार क्लेश हो रहा था. इसी आवेश में आकर पति ने लता के साथ मारपीट की और फिर उसका गला काट दिया.

घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति आशुतोष को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. लता के मायका पक्ष भी घटना की सूचना के बाद मौके पर आ गए. मायका पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपी पति आशुतोष के खिलाफ हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित कर लिए गए हैं शव का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.