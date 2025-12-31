फिरोजाबाद: जिम के बाहर फायरिंग मामले में मुठभेड़, 48 घंटे में चार आरोपी गिरफ्तार, दो घायल

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में सोमवार (29 सितंबर) रात शिकोहाबाद कोतवाली स्थितफिटनेस जिम के बाहर फायरिंग और पथराव मामले में कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन्मेद दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने महज 48 घंटे में आरोपियों को दबोच लिया है.

पकडे गए सभी आरोपी आगरा जनपद के रहने वाले हैं. पुलिस ने इनके पास से दो देशी तमंचे और पांच ज़िंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. इन सभी के खिलाफ शिकोहाबाद में जिम संचालक द्वारा मुकदमा अद्र्ज करवाया गया था. इनकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज में हो गयी थी.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिअक जिम संचालक आकाश ने शिकोहाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके जिम 'फिटनेस केव' पर सोमवार देर रात आरोपी अभिषेक और उसके साथियों ने फायरिंग की और पथराव किया. इससे जिम के शीशे टूट गए और इलाके में दहशत फैल गई. इसके साथ ही पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराया. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए.

सीसीटीवी फुटेज की जांच से चार आरोपियों की पहचान हुई उनमें अभिषेक, सौरभ, बाबू और राम सभी आगरा निवासी के रूप में हुई थी.

चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग

एसएसपी सौरभ दीक्षित ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी और सीओ अरुण कुमार चौरसिया के नेतृत्व में टीम गठित कर दी. जिसके बाद छीछामई नहर पर पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश हैं. जिस पर टीम ने घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की. पुलिस ने आरोपियों को जैसे रोका तो पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जबाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की.

पुलिस की फायरिंग में अभिषेक और सौरभ के पैर में गोली लगी, जिससे दोनों घायल होकर गिर पड़े,पुलिस ने बाकी दोनों को भी पकड़ लिया. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.