फिरोजाबाद में शादी करने सात समंदर पार जर्मनी से आया दूल्हा, हिंदू रीति-रिवाज से लिए 7 फेरे

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां के पाढ़म गांव की रहने वाली खुशी से शादी करने के लिए सात समंदर पार जर्मनी से दूल्हा आया और हिन्दू रीति रिवाज से शादी रचाई. इस ऐतिहासिक शादी के साक्षी गाँव के सैकड़ों लोग बने और विदेशी मेहमानों ने भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को महसूस किया.

जर्मनी से आए दूल्हे गुस्ताव और फिरोजाबाद की खुशी ने पूरे विधि-विधान के साथ सात फेरे लिए. दूल्हा भारतीय परिधान शेरवानी और साफा पहने हुए थे और दुल्हन खुशी लाल जोड़े में बेहद आकर्षक लग रही थीं. खास बात यह रही कि दूल्हे ने अपने हाथों में मेहंदी से पत्नी का नाम भी लिखवाया.

सात समंदर पार जर्मनी से आया दूल्हा

दुल्हन खुशी की चाची ज्योति ने बताया कि खुशी जयपुर में एक जर्मन कंपनी में कार्यरत है. वहीं उसकी मुलाकात गुस्ताव से हुई, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया. गुस्ताव साल 2023 में भारत घूमने आए थे. इस दौरान राजस्थान, दिल्ली और आगरा की यात्रा की. जयपुर के एक होटल में ठहरने के दौरान स्विमिंग पूल के पास उनकी मुलाकात खुशी से हुई, जो धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई.

विवाह समारोह में वरमाला, फेरे और विदाई समेत सभी रस्में भारतीय परंपरा के अनुसार सम्पन्न कराई गईं. लेकिन, इसमें जर्मन संस्कृति की झलक भी देखने को मिली. विदेशी मेहमानों ने भारतीय शादी की रस्मों को बड़े उत्साह से देखा और उनमें भागीदारी भी की. भाषा की समस्या न हो, इसके लिए चार अनुवादकों की व्यवस्था की गई थी.

भारतीय परंपराओं की विदेशी मेहमानों ने की तारीफ

विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है. यहां के लोगों का अपनापन और मेहमान नवाजी है जो उन्हें बेहद पसंद आई. खासकर शिकोहाबाद जैसे छोटे शहर की आत्मीयता ने उन्हें प्रभावित किया.

इस शादी समारोह में स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया. दोनों परिवारों ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं. गुस्ताव और खुशी ने एक-दूसरे का हाथ थामकर नए जीवन की शुरुआत की. यह अंतरराष्ट्रीय विवाह जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

