हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमासूम बच्ची से गंदी हरकत करने वाले दोषी को आखिरी सांस तक कैद की सजा, 30 दिन के अंदर फैसला

मासूम बच्ची से गंदी हरकत करने वाले दोषी को आखिरी सांस तक कैद की सजा, 30 दिन के अंदर फैसला

Firozabad News: फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि थाना रामगढ़ इलाके में मासूम बच्ची के साथ या घटना 6 जुलाई को घटित हुई थी बच्ची के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कराया गया था.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 31 Oct 2025 01:28 PM (IST)
फिरोजाबाद कोर्ट के अज विशेष पोक्सो मुमताज अली की कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आखिरी सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है. फिरोजाबाद पुलिस की कड़ी पैरवी के चलते 30 दिन के भीतर बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले को सजा मिली है.

यह मामला फिरोजाबाद जनपद के थाना रामगढ़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. सोहेल उर्फ छोटू नाम के व्यक्ति ने 5 वर्षीय मासूम के साथ 6 जुलाई को दरिंदगी की थी. पुलिस के मुताबिक सोहेल पीड़िता की मां का रिश्तेदार और कथित प्रेमी था उसने 6 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने 7 जुलाई को मुठभेड़ के दौरान सोहेल को गिरफ्तार कर लिया था.

बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था केस

फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि थाना रामगढ़ इलाके में मासूम बच्ची के साथ या घटना 6 जुलाई को घटित हुई थी बच्ची के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कराया गया था. जिसमें अपने पड़ोसी सोहेल और छोटू पर आरोप लगाया था कि उनके पड़ोस में रह रहे हैं उनकी पत्नी का डर का रिश्तेदार स्वयं छोटू किराए पर रहता था भरोसे का फायदा उठाकर सुहाना 6 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया.

मुठभेड़ के दौरान आरोपी किया था गिरफ्तार

फिरोजाबाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को 7 जुलाई को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था और उसके बाद मासूम को न्याय और आरोपी को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने कड़ी पैरवी की. पुलिस की कड़ी पर भी के चलते फिरोजाबाद जनपद के अज विशेष पास सो मुमताज अली की कोर्ट ने 5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही 100000 का जुर्माना भी लगाया है. 

Input By : रंजीत गुप्ता
Published at : 31 Oct 2025 01:28 PM (IST)
