Firozabad News: बिना देखे खोला कार का दरवाजा, हवा में उछले बाइक सवार ससुर-दामाद, बुजुर्ग की मौत

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सड़क हादसे की एक दर्दनाक और झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, यहां एक छोटी सी लापरवाही ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दीं. सड़क किनारे खड़ी एक कार का दरवाजा अचानक खोलना इतना जानलेवा साबित हुआ कि एक बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका दामाद जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है. वहीं, इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

दरअसल, यह घटना फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के गोपाल आश्रम के पास की है. बताया गया कि गुरुवार शाम को सड़क किनारे एक कार खड़ी थी. कार के चालक ने बिना पीछे देखे, बिना किसी अंदेशे के अचानक गाड़ी का दरवाजा खोल दिया. ठीक उसी वक्त पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक वहां से गुजर रही थी.

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कार का गेट खुलते हुई टकराई बाइक

वीडियो में देखा जा सकता है कि, सड़क किनारे खड़ी कार का अचानक गेट खुलता है तभी पीछे आ रही बाइक गेट से टकरा जाती है. इस हादसे में बाइक सवार ससुर और दामाद हवा में उछल गए और दूर जाकर सड़क जा गिरे. इस हादसे में बाइक सवार एक बुजुर्ग की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है.

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सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत

पुलिस के अनुसार, इस हादसे में जान गवाने वाले बुजुर्ग की शिनाख्त 57 वर्षीय हुकुम सिंह के रूप में हुई है, जो शिकोहाबाद के नगला बिलौटिया के रहने वाले थे. वह अपने 30 वर्षीय दामाद प्रदीप कुमार (निवासी हसनपुर, मटसेना) के साथ बाइक पर गैस सिलेंडर लेकर घर लौट रहे थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हुकुम सिंह ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके दामाद प्रदीप की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज आगरा के एक अस्पताल में चल रहा है.

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