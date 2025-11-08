फिरोजाबाद में नशेड़ी युवक ने युवती से की छेड़छाड़ तो चप्पलों से हुई पिटाई, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के थाना उत्तर क्षेत्र में नेशनल हाइवे पर शुक्रवार को उस वक़्त हंगामा खड़ा हो गया, जब शराब के नशे में धुत राहुल उपाध्याय नामक युवक ने एक युवती से छेड़छाड़ और अभद्रता कर दी. जिसके बाद युवती ने शराबी युवक को चप्पलों से पीटा. इस दौरान हाइवे पर अफरा-तफरी मच गयी. किसी ने इसका वीडियो बना अलिया जोकि अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

इस वीडियो में युवक युवती से गाली गलौज भी करता दिख रहा है, इस मामले में अब पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है. उधर युवती से सरेआम छेड़छाड़ से स्थानीय लोगों में गुस्सा है.

क्या है पूरा मामला ?

स्थानीय लोगों के मुताबिक शराब के नशे में युवक राहुल उपध्ययाय बेहद नशे में था. हाईवे पर किसी बात को लेकर युवती से अभद्रता करने लगा. आरोप है कि उसने युवती के साथ अपशब्द कहे, जिसके बाद युवती भड़क गई और उसने मौके पर ही युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी. युवती के साथ उसके दो भाई भी मौजूद थे, किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही थाना उत्तर पुलिस भी हरकत में आ गई. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. वायरल वीडियो की सत्यता और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पुष्टि के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना ने हाइवे पर पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. क्योंकि हाइवे पर काफी देर तक हंगामा रहा, कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई, जबकि पुलिस दावा करती है कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर सख्ती होगी और एंटी रोमियो जैसे टीमें सक्रिय हैं. स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया कि जब किसी युवती या महिला के साथ कोई घटना होती है तब पुलिस कहां रहती है.