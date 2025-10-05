हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, चकमा देकर हुआ था फरार

फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, चकमा देकर हुआ था फरार

Firozabad News: फिरोजाबाद के मक्खनपुर में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ दो करोड़ रुपये की लूट का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 05 Oct 2025 11:08 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के मक्खनपुर में पुलिस बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने दो करोड़ का कैश लेकर भागे आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. आरोपी पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार हो गया था. जिसको अब मुठभेड़ में मार गिराया है. फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट का मुख्य आरोपी नरेश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. पुलिस ने आज उसको एनकाउंटर में मार गिराया है. नरेश 6 दिन पहले हुई 2 करोड़ रुपये की लूट का मुख्य आरोपी था.  पुलिस ने इस मामले में कल ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं पुलिस ने आज 5 अक्टूबर को अभिरक्षा के दौरान चकमा देकर फरार हुआ था.

एसएसपी ने दिए थे गिरफ्तारी के आदेश

2 करोड़ की लूट के आरोपी को एसएसपी सौरभ दीक्षित ने तत्काल चार टीमें घटित कर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे. आज देर शाम पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी नरेश को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मार गिराया है. आरोपी के गुजरात नंबर की कार से लूट का पैसा लेकर जा रहा था. 

इस दौरान पुलिस ने 6 दिन पहले गिरफ्तार किए आरोपियों के पास से 1 करोड़ रुपये और दो कारें जब्त की थी. बता दें इस मुठभेड़ में एसपी अनुज चौधरी की बुलैटप्रूफ जैकेट में गोली फंस गई थी. इनके अलावा थाना प्रभारी भी घायल हो गए थे. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने दी जानकारी

वरिष्ट पुलिस अधीक्षक सौरभ चौधरी द्वारा इस मामले की पूरी जानकारी दी गई है. उन्होंने बताया है, 30 सितंबर को थाना मक्खनपुर में हुई लूट की घटना में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इनके पास से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश, 1 मोबाइल और असलहे भी बरामद हुए थे. पुलिस टीम द्वारा सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी. 

एसपी ने आगे बताया कि जीके एक्सचेंज कंपनी के लोगों द्वारा लूटी गई संपत्ति की बरामदगी को कम बताया गया था. इसी उद्देश्य से मुख्य आरोपी नरेश से गहन पूछताछ की गई थी. आरोपी ने बताया था कि कार के अंदर दो सीक्रेट कंपार्टमेंट थे. एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में से सभी ने पैसे निकाले थे. इसके बाद मुख्य आरोपी ने दूसरे कंपार्टमेंट से अन्य धनराशि अपने व्यक्तिगत  इस्तेमाल के लिए निकाली थी. 

पुलिस ने अलीगढ़ से बरामद किए रुपये

इस सूचना पर पुलिस ने कल देर रात अलीगढ़ से 20 लाख रुपये बरामद किए थे. इसके बाद आरोपी ने बताया था कि उसके पास 18 से 20 लाख रुपये और हैं जो उसने घटनास्थल के पास ही छुपाया हुआ है.

आरोपी की इस सूचना पर पुलिस बरामदगी के लिए ले गई थी. वहां पहुंचने पर आरोपी ने पेट दर्द का बहाना किया और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. तत्काल पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. 

एसपी ने कहा कि आज रात यह दिखाई दिया था. जैसे ही पुलिस को देखकर इसने अंधाधुध फायरिंग शुरू कर दी थी. जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जो जाकर इसके लग गई थी. इसमें ये घायल हो गया था जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था. जहां इलाज के दौरान आरोपी नरेश को मृत घोषित कर दिया गया है.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 05 Oct 2025 11:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Firozabad News UP Police CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ओडिशा: कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, इंटरनेट सस्पेंड, VHP का 12 घंटे बंद का आह्वान
ओडिशा: कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, इंटरनेट सस्पेंड, VHP का 12 घंटे बंद का आह्वान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
क्रिकेट
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओडिशा: कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, इंटरनेट सस्पेंड, VHP का 12 घंटे बंद का आह्वान
ओडिशा: कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, इंटरनेट सस्पेंड, VHP का 12 घंटे बंद का आह्वान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
क्रिकेट
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
विश्व
'हमास ने शांति प्रस्ताव नहीं माना तो होगा पूरी तरह से सफाया', गाजा प्लान पर ट्रंप ने दी चेतावनी
'हमास ने शांति प्रस्ताव नहीं माना तो होगा पूरी तरह से सफाया', गाजा प्लान पर ट्रंप ने दी चेतावनी
महाराष्ट्र
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
यूटिलिटी
सरकार इन किसानों को नहीं देगी 21वीं किस्त, जान लें कौन हैं शामिल
सरकार इन किसानों को नहीं देगी 21वीं किस्त, जान लें कौन हैं शामिल
जनरल नॉलेज
Uttar Pradesh History: कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget