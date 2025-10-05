फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, चकमा देकर हुआ था फरार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के मक्खनपुर में पुलिस बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने दो करोड़ का कैश लेकर भागे आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. आरोपी पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार हो गया था. जिसको अब मुठभेड़ में मार गिराया है. फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट का मुख्य आरोपी नरेश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. पुलिस ने आज उसको एनकाउंटर में मार गिराया है. नरेश 6 दिन पहले हुई 2 करोड़ रुपये की लूट का मुख्य आरोपी था. पुलिस ने इस मामले में कल ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं पुलिस ने आज 5 अक्टूबर को अभिरक्षा के दौरान चकमा देकर फरार हुआ था.

एसएसपी ने दिए थे गिरफ्तारी के आदेश

2 करोड़ की लूट के आरोपी को एसएसपी सौरभ दीक्षित ने तत्काल चार टीमें घटित कर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे. आज देर शाम पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी नरेश को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मार गिराया है. आरोपी के गुजरात नंबर की कार से लूट का पैसा लेकर जा रहा था.

इस दौरान पुलिस ने 6 दिन पहले गिरफ्तार किए आरोपियों के पास से 1 करोड़ रुपये और दो कारें जब्त की थी. बता दें इस मुठभेड़ में एसपी अनुज चौधरी की बुलैटप्रूफ जैकेट में गोली फंस गई थी. इनके अलावा थाना प्रभारी भी घायल हो गए थे. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने दी जानकारी

वरिष्ट पुलिस अधीक्षक सौरभ चौधरी द्वारा इस मामले की पूरी जानकारी दी गई है. उन्होंने बताया है, 30 सितंबर को थाना मक्खनपुर में हुई लूट की घटना में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इनके पास से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश, 1 मोबाइल और असलहे भी बरामद हुए थे. पुलिस टीम द्वारा सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी.

एसपी ने आगे बताया कि जीके एक्सचेंज कंपनी के लोगों द्वारा लूटी गई संपत्ति की बरामदगी को कम बताया गया था. इसी उद्देश्य से मुख्य आरोपी नरेश से गहन पूछताछ की गई थी. आरोपी ने बताया था कि कार के अंदर दो सीक्रेट कंपार्टमेंट थे. एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में से सभी ने पैसे निकाले थे. इसके बाद मुख्य आरोपी ने दूसरे कंपार्टमेंट से अन्य धनराशि अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए निकाली थी.

पुलिस ने अलीगढ़ से बरामद किए रुपये

इस सूचना पर पुलिस ने कल देर रात अलीगढ़ से 20 लाख रुपये बरामद किए थे. इसके बाद आरोपी ने बताया था कि उसके पास 18 से 20 लाख रुपये और हैं जो उसने घटनास्थल के पास ही छुपाया हुआ है.

आरोपी की इस सूचना पर पुलिस बरामदगी के लिए ले गई थी. वहां पहुंचने पर आरोपी ने पेट दर्द का बहाना किया और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. तत्काल पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

एसपी ने कहा कि आज रात यह दिखाई दिया था. जैसे ही पुलिस को देखकर इसने अंधाधुध फायरिंग शुरू कर दी थी. जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जो जाकर इसके लग गई थी. इसमें ये घायल हो गया था जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था. जहां इलाज के दौरान आरोपी नरेश को मृत घोषित कर दिया गया है.