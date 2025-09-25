फिरोजाबाद में 100 साल पुरानी रामलीला पर रोक, HC के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची कमेटी

फिरोजाबाद के टूंडला में रामलीला के मंचन पर संकट के बादल छा गए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद 100 साल पुरानी रामलीला का मंचन रोक दिया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद प्रशासन ने टूंडला के श्रीनगर में आयोजित हो रही 100 साल पुरानी प्रसिद्ध रामलीला को सोमवार रात बंद करवा दिया है. सोमवार के मंचन के बाद मंगलवार को राम बारात भी निकल गई लेकिन बुधवार को रामलीला का मंचन नहीं हो सका दरअसल प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रामलीला के मंचन के लिए कमेटी को दूसरे स्थान पर मंचन की अनुमति दी थी लेकिन रामलीला ग्राउंड के बाहर सत्यम पार्क में भी रामलीला नहीं हो सकी.

रामलीला कमेटी ने हाईकोर्ट के आदेश का किया पालन

रामलीला कमेटी के संयोजक जयजीव पाराशर ने बताया कि रामलीला कमेटी ने माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया है प्रशासन ने नया स्थान चयनित कर वहां रामलीला मंचन करने की अपील की थी लेकिन इतनी जल्दी व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती. इस मामले में रामलीला कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में रामलीला के मंचन को लेकर गुहार लगाई है.

रामलीला कमेटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार

सुप्रीम कोर्ट में रामलीला कमेटी की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और इसकी गुरुवार को सुनवाई की जाएगी. रामलीला कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र मोहन शर्मा के माध्यम से अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रामलीला कमेटी के साथ-साथ शहर के लोग भी आसन की हैं उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर रामलीला के मंचन को पूर्व की तरह जारी रखने का फैसला सुनाएगा.

